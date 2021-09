Le partite di mercoledì: vincono Juve e Atalanta, passeggia il Bayern, Barça sotto shock

Atalanta e Juventus vincono di misura, mentre il Bayern passeggia contro la Dynamo Kiev e il Barcellona subisce un pesante 3-0 dal Benfica. Il Manchester United batte il Villarreal grazie a un gol al 95' di Ronaldo, che stabilisce il nuovo record di presenze in UEFA Champions League.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della seconda giornata.

Gruppo E

Robert Lewandowski esulta dopo il secondo gol

Robert Lewandowski firma la sua 19ª doppietta in UEFA Champions League (primo gol su rigore) e apre la strada a una comoda vittoria del Bayern. I campioni di Germania segnano altri tre gol nella ripresa con Serge Gnabry, Leroy Sané ed Eric-Maxim Choupo-Moting.

La squadra portoghese batte il Barcellona per la prima volta dopo la finale di Coppa dei Campioni 1961. Già al 3', Darwin Nuñez si accentra dalla sinistra e conclude in rete. Gli ospiti spingono alla ricerca del pareggio e sprecano due occasioni con Luuk de Jong, ma mostrano evidenti fragilità difensive. Nuñez colpisce un palo dopo aver aggirato Marc-André ter Stegen, ma Rafa Silva reagisce prontamente e insacca il secondo. Il 3-0 è opera di Nuñez dal dischetto, mentre il Barça perde anche Eric García per espulsione nel finale.

Gruppo F

La squadra di Gian Piero Gasperini attende con pazienza ma conquista la prima vittoria nel girone. Matteo Pessina spreca una ghiotta occasione alla fine del primo tempo ma si fa perdonare al 68', quando insacca su un cross di Duván Zapata e mette fine alla resistenza degli ospiti. La Dea sale così al primo posto nel Gruppo F.

Ronaldo dopo il gol decisivo

Ronaldo festeggia la 178ª presenza in UEFA Champions League (record) firmando il gol della vittoria in extremis. Nel primo tempo dominano gli ospiti: Arnaut Danjuma, Paco Alcácer e Yeremi Pino costringono David De Gea a una serie di interventi, poi Alcácer apre le marcature grazie a un tocco su un cross di Danjuma. La squadra di casa pareggia con Alex Telles, che batte al volo su punizione di Bruno Fernandes e supera Gerónimo Rulli, ma poi sembra destinata al pareggio. L'ultima parola, però, spetta a Ronaldo, che segna all'ultima azione dell'incontro e regala ai Red Devils la prima vittoria del girone​.

Gruppo G

Dopo un rigore trasformato da Ivan Rakitić (il secondo in stagione), Alejandro Gómez colpisce un palo nel finale e per poco non completa la vittoria in rimonta del Siviglia contro il Wolfsburg. I padroni di casa vanno in vantaggio con una precisa conclusione in controbalzo di Renato Steffen che non dà scampo a Yassine Bounou, ma il portiere si riscatta fermando Wout Weghorst in un uno contro uno.

Karim Adeyemi ha trasformato due rigori per il Salisburgo

I padroni di casa continuano a trasformare rigori in Champions League e strappano tre punti al Lille. Dopo i tre tiri dal dischetto contro il Siviglia, la squadra austriaca se ne procura uno per tempo e non sbaglia con Karim Adeyemi. Burak Yilmaz segna su punizione e riporta in partita i campioni di Francia, che però non riescono a trovare il pareggio.

Gruppo H

I giocatori dello Zenit esultano

Lo Zenit travolge il Malmö e centra la prima vittoria in Champions League al nono tentativo. Claudinho insacca da posizione ravvicinata al 9', mentre il raddoppio arriva a inizio ripresa grazie a un perentorio colpo di testa di Daler Kuzyaev. Il centrale ospite Anel Ahmedhodzic viene espulso per un intervento su chiara occasione da gol, poi Aleksei Sutormin e Wendel arrotondano il punteggio.

Il gol di Federico Chiesa dopo 10 secondi dall'inizio del secondo tempo regala alla Juve una sudata vittoria contro il Chelsea. I campioni in carica dominano per ampi tratti ma non riescono a creare occasioni e appaiono sempre fragili in contropiede. Chiesa segna all'inizio della seconda frazione di gioco, poi Federico Bernardeschi spreca un'occasione d'oro per mettere al sicuro il risultato.

