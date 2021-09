Juventus-Chelsea 1-0: Chiesa firma il successo bianconero

Federico Chiesa prende per mano la Juventus e realizza il gol che decide la sfida contro il Chelsea: i campioni in carica si inchinano 1-0 ai Bianconeri. La formazione di Massimiliano Allegri conquista la seconda vittoria di fila senza subire gol e conquista la vetta solitaria del Gruppo H.

Juventus-Chelsea: la partita minuto per minuto e le reazioni

Gli inglesi cercano di mettere in difficoltà la Juventus attuando subito un pressing alto. I padroni di casa, però, fanno densità davanti alla propria area di rigore, senza concedere occasioni agli avversari, mai pericolosi dalle parti di Wojciech Szczęsny.





Thomas Tuchel e Massimiliano Allegri, i tecnici delle due squadre Anadolu Agency via Getty Images

Con il trascorrere dei minuti, la prestazione dei Bianconeri sale di livello: è di Chiesa, infatti, la prima palla gol della partita. L’ex Fiorentina è bravo a intercettare il pallone e a involarsi verso la porta avversaria, ma il suo diagonale non trova lo specchio. Adrien Rabiot ci prova con il destro dalla distanza, confermando la crescita dei Bianconeri nella seconda parte del primo tempo.



La “Vecchia Signora” riparte alla grande, sbloccando il match dopo pochissimi secondi, al primo affondo della ripresa. Assist di Federico Bernardeschi, sinistro sotto la traversa di Chiesa, bravissimo a “bruciare” Antonio Rüdiger e a trafiggere Edouard Mendy. Quinto gol nelle ultime cinque presenze in UEFA Champions League per il nazionale azzurro campione d’Europa.



La formazione di Allegri si copre bene in difesa, ma non rinuncia mai ad attaccare, sfiorando il raddoppio con Bernardeschi: ottimo l’inserimento, da rivedere la conclusione. All’83’, sui piedi di Romelu Lukaku, la migliore occasione del Chelsea per pareggiare: il sinistro del belga finisce alto di poco sopra la traversa. Il muro bianconero resiste fino alla fine e la Juventus si prende il primato solitario del girone.