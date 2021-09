Lo Sheriff esplode di gioia dopo la vittoria a sorpresa in casa del Real Madrid

"E' il gol più bello e importante della mia carriera!", ha detto Sébastian Thill dopo la splendida vittoria in extremis dello Sheriff in casa del Real Madrid, creando uno dei più grandi shock nella storia della fase a gironi della UEFA Champions League.

I campioni della Moldavia avevano già lanciato qualche segnale nella prima giornata battendo 2-0 in casa lo Shakhtar Donetsk, ma alla seconda hanno fugato ogni dubbio sulle loro ambizioni battendo a domicilio il Real Madrid per 2-1 al Santiago Bernabéu.

Schiacciati per gran parte della gara dai padroni di casa, lo Sheriff - club all'esordio nella fase a gironi - è passato a sorpresa in vantaggio con Jasurbek Yakhshiboev, ma al 65' ha subito il gol del pari da Karim Benzema su calcio di rigore. Tuttavia, alcune conclusioni imprecise del Madrid e il grande lavoro del portiere Giorgos Athanasiadis tra i pali, hanno mantenuto lo Sheriff in gioco, permettendo così a Thill di segnare il gol della vittoria al 90' dal limite dell'area.

"Siamo molto felici oggi", ha detto Thill, che è diventato anche il primo lussemburghese a segnare nella fase a gironi della competizione per club più prestigiosa del calcio mondiale. Il 27enne aveva anche ben impressionato quando la sua nazionale ha scalato la classifica della UEFA Nations League negli ultimi anni. "Abbiamo giocato un'ottima partita. La squadra ha giocato con coraggio e in più sul finale abbiamo avuto la fortuna di trovare il gol della vittoria con un mio tiro".

L'eroe dello Sheriff, Sébastian Thill: "È uno dei gol più belli della mia carriera"

L'allenatore ucraino dello Sheriff, Yuriy Vernydub, al triplice fischio finale ha esultato per il risultato e la grande prestazione della sua squadra: "Sono felice di aver giocato una partita così contro il Madrid", ha detto. "Sono emozionato e grato ai miei ragazzi per quello che hanno fatto. Sono andati in campo come una squadra. Ce lo siamo meritato".

La squadra di Vernydub è adesso in testa al gruppo D dopo due partite e sta dimostrando che la fase a gironi non è mai una semplice formalità per i club più prestigiosi d'Europa. "Abbiamo perso per dei piccoli dettagli, anche se la squadra ha giocato bene", ha detto il tecnico del Madrid, Carlo Ancelotti. "Tirando le somme, tutto è andato bene per loro e male per noi".

Il gol della vittoria dello Sheriff da tutte le angolazioni

Tuttavia, se l'Europa sta celebrando quello che sembra un miracolo sportivo, il capitano dello Sheriff Frank Castañeda ha tenuto a precisare che non è stato un semplice colpo di fortuna. "Siamo venuti qui per vincere", ha detto l'attaccante colombiano. "Non siamo venuti qui per fare da spettatori. Conosciamo la bravura dei nostri giocatori e per nostra fortuna il Madrid non è stato in grado di sfruttare le sue occasioni a differenza nostra".

Dopo questo risultato prestigioso, tutta Europa parla dell'impresa dello Sheriff. Il club però vuole continuare a stupire: "Sogniamo la qualificazione agli ottavi. Questo è il nostro obiettivo", ha detto Castañada. "Adesso pensiamo alla sfida della terza giornata contro l'Inter. Lavoreremo duramente per ottenere altri risultati positivi".