Le partite di martedì: il Milan cade nel finale, non punge l'Inter, Sheriff nella storia

Il Milan, in 10 uomini per la maggior parte della gara, perde in extremis contro l'Atlético de Madrid, mentre l'Inter rimpiange qualche errore di troppo contro lo Shakhtar. Primo gol per Lionel Messi con la maglia del Paris Saint-Germain, vittorioso contro il Manchester City, mentre Liverpool, Ajax, Dortmund e soprattutto Sheriff centrano il secondo successo consecutivo.

Gruppo A

Paris - Manchester City 2-0

Lionel Messi segna un gol strepitoso con la sua nuova squadra, effettuando uno scambio con Kylian Mbappé e battendo Ederson con un tiro all'incrocio. Idrissa Gueye apre le marcature all'8' firmando il suo primo gol in Champions League dopo un cross di Mbappé.

Leipzig - Club Brugge 1-2 

Il Bruges torna a casa con tre punti dopo quello conquistato contro il Paris. Hans Vanaken pareggia a metà del primo tempo dopo il gol in avvio di Christopher Nkunku, mentre Mats Rits completa la rimonta nella ripresa. Il secondo tempo è molto intenso, ma grazie a una difesa disciplinata e alle parate di Simon Mignolet gli ospiti tengono a bada il Lipsia.

Gruppo B

Porto - Liverpool 1-5 

Il Liverpool vola in testa al Gruppo B con un'altra comoda vittoria all'Estádio do Dragão. I Reds si portano sul 3-0 con due gol di Mohamed Salah e uno di Sadio Mané, ma il Porto rientra brevemente in partita con una rete di testa di Mehdi Taremi al 75'. A chiudere la gara ci pensa il subentrato Roberto Firmino con una doppietta.

Milan - Atlético 1-2 

Luis Suárez trasforma un rigore nel recupero e regala all'Atlético una vittoria in rimonta contro un Milan in 10 uomini. I padroni di casa si portano in vantaggio con Rafael Leão dopo un'azione in area di Brahim Díaz, ma perdono Franck Kessié per espulsione alla mezz'ora. Il subentrato Antoine Griezmann pareggia e trova il suo primo gol dopo il ritorno a Madrid. Il Milan non può che resistere e ci riesce fino agli ultimi minuti, quando viene assegnato un rigore per fallo di mano di Pierre Kalulu e Suárez non sbaglia.



Gruppo C

Dortmund - Sporting 1-0 

Il Borussia Dortmund è privo dell'infortunato Erling Haaland ma batte lo Sporting CP grazie al primo gol di Donyell Malen, che sfrutta un bel passaggio di Jude Bellingham e poi vede annullarsi altri due gol per fuorigioco. Il Dortmund domina, ma l'assenza di Haaland si vede eccome.

Ajax - Beşiktaş 2-0 

I campioni d'Olanda passeggiano contro un Beşiktaş decimato dagli infortuni grazie alle reti nel primo tempo di Steven Berghuis e Sébastien Haller, che suggellano la vittoria davanti al caloroso pubblico di Amsterdam. Michy Batshuayi colpisce un palo per gli ospiti sullo 0-0.

Gruppo D

Shakhtar Donetsk 0-0 Inter

La squadra ucraina controlla per gran parte della gara, ma le migliori occasioni capitano ai nerazzurri. Nicolò Barella colpisce la traversa in avvio, Edin Džeko sbaglia clamorosamente da pochi passi e Andriy Pyatov salva lo Shakhtar nel finale, prima neutralizzando Joaquín Correa e poi intervenendo su un colpo di testa di Stefan De Vrij.

Real Madrid 1-2 Sheriff

Il Real Madrid tenta subito l'assalto ma viene colto di sorpresa al 25', quando Cristiano crossa e Jasurbek Yakhshiboev incorna in rete. Quindi, l'autore del gol conclude di pochi centimetri a lato, anche se Vinícius Júnior, Nacho e Karim Benzema sfiorano il pari prima dell'intervallo. Nella ripresa, Vinícius viene atterrato in area da Edmund Addo e permette a Benzema di pareggiare dal dischetto, ma le merengues non sono in grado di raddoppiare e vengono beffate al 90' da un sensazionale tiro in controbalzo di Sébastien Thill.

