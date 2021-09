Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com aiuta i fantallenatori del Fantasy Football svelando le probabili formazioni delle partite della fase a gironi di UEFA Champions League di questa settimana.

Oltre alle probabili formazioni, per ogni squadra potrete consultare la lista dei giocatori squalificati, di quelli in dubbio e degli infortunati.

Martedì 28 settembre

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch; Antony, Berghuis, Tadić; Haller

Indisponibili: Onana (squalificato), Klaiber (ginocchio), Stekelenburg (inguine)

In dubbio: nessuno



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Serdar Saatçı, N’Sakala, Rıdvan Yılmaz; Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman, Gökhan Töre; Batshuayi

Indisponibili: Vida (tallone), Montero (malattia), Welinton (muscolare), Necip Uysal (ginocchio), Hutchinson (muscolare), Mehmet Topal (muscolare), Pjanić (muscolare), Alex Teixeira (muscolare), Nkoudou (caviglia), Ghezzal (muscolare), Larin (muscolare)

In dubbio: nessuno

Shakhtar: Pyatov; Dodô, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Tetê, Alan Patrick, Pedrinho; Traoré

Indisponibili: Júnior Moraes (ginocchio), Fernando (non specificato), Dentinho (non specificato)

In dubbio: Konoplyanka (non specificato), Bondar (ginocchio), Sudakov (non specificato)

Inter: Handanović; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Lautaro Martínez, Džeko

Indisponibili: Sensi (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Paris: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Herrera, Paredes, Gueye; Messi, Mbappé, Neymar

Indisponibili: Ramos (coscia), Di María (squalificato)

In dubbio: Messi (ginocchio), Verratti (ginocchio)

Man. City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo; Bernardo Silva, Fernandinho, De Bruyne; Mahrez, Torres, Grealish

Indisponibili: Gündoğan (contusione), Zinchenko (polpaccio)

In dubbio: nessuno

Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Simakan, Orbán, Gvardiol; Haidara, Kampl; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; André Silva

Indisponibili: Angeliño (squalificato), Olmo (coscia), Halstenberg (caviglia)

In dubbio: Adams (muscolare)

Club Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Rits, Balanta; Sowah, Vanaken, Lang; De Ketelaere

Indisponibili: Izquierdo (ginocchio)

In dubbio: Vormer (tendine d'Achille), Wesley (forma)

Porto: Diogo Costa; Corona, Pepe, Marcano, Wendell; Grujić, Uribe, Sérgio Oliveira, Otávio; Díaz, Taremi

Indisponibili: Mbemba (squalificato), Marchesín (ginocchio)

In dubbio: Pepe (gamba)

Liverpool: Alisson; Milner, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Jones; Salah, Jota, Mané

Indisponibili: Thiago (polpaccio), Elliott (caviglia), Keïta (caviglia), Williams (caviglia)

In dubbio: nessuno

AC Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão, Rebić

Indisponibili: Bakayoko (tendine d'Achille), Krunić (polpaccio), Ibrahimović (tendine d'Achille), Messias (forma)

In dubbio: Florenzi (ginocchio), Kjær (coscia)

Atlético: Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, Kondogbia, Llorente; Suárez, Correa

Indisponibili: Savić (squalificato)

In dubbio: nessuno

Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel; Dahoud, Bellingham; Hazard; Haaland, Malen

Indisponibili: Can (coscia), Coulibaly (ginocchio), Morey (ginocchio), Schmelzer (ginocchio), Tigges (coscia), Zagadou (ginocchio)

In dubbio: Haaland (coscia), Reyna (coscia), Reus (ginocchio)

Sporting CP: Adán; Neto, Coates, Feddal; Porro, João Palhinha, Matheus, Vinagre; Sarabia, Paulinho, Nuno Santos

Indisponibili: Gonçalo Inácio (caviglia), Pedro Gonçalves (piede)

In dubbio: nessuno

Real Madrid: Lunin; Lucas, Militão, Alaba, Gutiérrez; Camavinga, Casemiro, Asensio; Hazard, Benzema, Vinícius

Indisponibili: Ceballos (caviglia), Marcelo (bicipite femorale), Mendy (contrattura), Carvajal (polpaccio), Bale (ginocchio)

In dubbio: Kroos (forma)

Sheriff: Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castañeda; Yakhshiboev

Indisponibili: Pleşco (squalificato), Belousov (ginocchio)

In dubbio: Kyabou (non specificato), Yansane (non specificato)

Mercoledì 29 settembre

Atalanta: Musso; Tolói, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Malino-kyi, Zapata

Indisponibili: Hateboer (piede), Muriel (coscia)

In dubbio: Palomino (polpaccio)

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, Martins Pereira, Aebischer: Moumi Ngamaleu, Siebatcheu, Elia

Indisponibili: Lustenberger (tendine d'Achille), Nsame (tendine d'Achille), Maier (coscia), Monteiro (ginocchio)

In dubbio: Zesiger (ginocchio), Fassnacht (testa)

Zenit: Kritsyuk; Chistiakov, Barrios, Rakits'kyy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Douglas Santos; Claudinho, Dzyuba, Malcom

Indisponibili: Karavaev (piede), Ozdoev (ginocchio)

In dubbio: Lovren (caviglia)

Malmö: Dahlin; Larsson, Ahmedhodzic, L Nielsen, Olsson; Berget, Innocent, Christiansen, Rakip; Birmančević; Čolak

Indisponibili: Toivonen (ginocchio), Knudsen (ginocchio), Sejdiu (ginocchio), Moisander (non specificato), Beijmo (non specificato)

In dubbio: Lewicki (ginocchio), Rieks (non specificato), Peña (non specificato)

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski

Indisponibili: Ulreich (ginocchio), Tolisso (polpaccio)

In dubbio: Coman (cuore)

Dynamo Kyiv: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Garmash, De Pena; Supryaha

Indisponibili: Besedin (ginocchio), Kulach (non specificato), Ramires (malattia), Buyalskiy (non specificato)

In dubbio: nessuno

Benfica: Vlachodimos; Veríssimo, Otamendi, Vertonghen; Lázaro, Weigl, João Mário, Grimaldo, Darwin; Yaremchuk, Rafa Silva

Indisponibili: Diogo Gonçalves (bacino), Radonjić (inguine)

In dubbio: nessuno

Barcellona: Ter Stegen; Mingueza, Araújo, Piqué, Dest; Frenkie de Jong, Busquets; Gavi, Pedri, Depay; Luuk de Jong

Indisponibili: Braithwaite (ginocchio), Dembélé (bicipite femorale), Agüero (polpaccio), Alba (coscia), Balde (schiena)

In dubbio: Pedri (coscia)

Man. United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire/Lindelöf, Alex Telles; Fred, McTominay; Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood; Ronaldo

Indisponibili: Wan-Bissaka (squalificato), Rashford (spalla), Diallo (coscia)

In dubbio: Shaw (bicipite femorale), Maguire (polpaccio)

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Alberto Moreno; Trigueros, Capoue, Parejo; Pino, Alcácer, Danjuma

Indisponibili: Gerard Moreno (bicipite femorale)

In dubbio: Raba (caviglia), Chukwueze (bicipite femorale)

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Bornauw, Roussillon; Guilavogui, Arnold; Baku, Philipp, Lukebakio; Weghorst

Indisponibili: Brooks (squalificato), Białek (ginocchio), Otávio (caviglia), Schlager (ginocchio), William (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Sevilla: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Delaney, Gómez; Lamela, Mir, Ocampos

Indisponibili: En-Nesyri (squalificato)

In dubbio: Torres (non specificato)

Salzburg: Köhn; Kristensen, Onguéné, Bernardo, Ulmer; Camara; Aaronson, Sučić, Seiwald; Okafor, Adeyemi

Indisponibili: Junuzović (tallone), Piątkowski (caviglia), Solet (ginocchio)

In dubbio: Wöber (coscia)

LOSC Lille: Grbić; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Weah, André, Xeka, Gomes; David, Burak Yılmaz

Indisponibili: Bamba (coscia), Renato Sanches (ginocchio), Léo Jardim (collo)

In dubbio: nessuno

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kuluse-ki

Indisponibili: Morata (coscia), Dybala (coscia)

In dubbio: Rabiot (caviglia)

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Kovačić, Alonso; Havertz, Lukaku

Indisponibili: James (caviglia)

In dubbio: Pulišić (caviglia), Mount (non specificato)