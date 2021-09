UEFA Champions League: guida alle sfide di mercoledì

Dopo l'inizio della fase a gironi di UEFA Champions League, si prosegue con le sfide di mercoledì della seconda giornata: un altro record all'orizzonte per Cristiano Ronaldo, ma anche Thomas Müller punta un traguardo importante.

UEFA.com passa in rassegna le sfide più interessanti della settimana.

Mercoledì 29 settembre

Gruppo E: Bayern - Dynamo Kyiv, Benfica - Barcelona

Gruppo F: Atalanta - Young Boys (18:45), Manchester United - Villarreal

Gruppo G: Salzburg - LOSC, Wolfsburg - Sevilla

Gruppo H: Zenit - Malmö (18:45), Juventus - Chelsea

Calci d'inizio ore 21:00 CET se non indicato diversamente.

Cosa guardare

Altro record in vista per Ronaldo

Mercoledì, Ronaldo può superare il record di presenze in UEFA Champions League che appartiene a Iker Casillas. Davanti a lui c'è il Villarreal, che ha battuto i Red Devils nell'ultima finale di UEFA Europa League. L'ex juventino ha raggiunto l'ex portiere della Spagna alla prima giornata. "Cristiano è sinonimo di longevità, sostenibilità, professionalità e qualità", ha dichiarato il tecnico Ole Gunnar Solskjær.

Highlights: Barcelona - Bayern 0-3

Müller prova a entrare nel club

Thomas Müller è a un solo gol dal diventare l'ottavo giocatore a raggiungere le 50 marcature in UEFA Champions League – il suo prossimo avversario è la Dynamo Kyiv. Arrivare a quota 50 vorrebbe anche dire raggiungere Thierry Henry nella classifica cannonieri assoluta della competizione, dietro l'illustre sestetto formato da Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Raúl González e Ruud van Nistelrooy.

Altro

• Se dovessero scendere in campo alla seconda giornata, Leonardo Bonucci, Mohamed Salah e Yaroslav Rakits'kyy arriverebbero a 99 presenze nelle competizioni UEFA per club. Anche Gareth Bale del Real Madrid è a un passo dallo stesso traguardo, ma sarà assente a lungo per un infortunio al bicipite femorale.

• Alla Giornata 3 il Real Madrid affronta lo Shakhtar, che nella scorsa stagione lo ha battuto due volte nella fase a gironi (2-0 a Kiev, 3-2 in Spagna).

Martedì 28 settembre

Gruppo A: Paris - Manchester City, Leipzig - Club Brugge

Gruppo B: AC Milan - Atlético, Porto - Liverpool

Gruppo C: Ajax - Beşiktaş (18:45), Dortmund - Sporting CP

Gruppo D: Shakhtar - Inter (18:45), Real Madrid - Sheriff



Date

La finale si gioca alla Gazprom Arena di San Pietroburgo UEFA via Getty Images

Fase a gironi

14/15 settembre: prima giornata

28/29 settembre: seconda giornata

19/20 ottobre: terza giornata

2/3 novembre: quarta giornata

23/24 novembre: quinta giornata

7/8 dicembre: sesta giornata

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre 2021: sorteggio ottavi di finale

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

5/6 e 12/13 aprile: quarti di finale

26/27 aprile e 3/4 maggio: semifinali

28 maggio: finale (Gazprom Arena, Russia)