UEFA Champions League: guida alla seconda giornata

Dopo l'inizio della fase a gironi di UEFA Champions League, si prosegue con la seconda giornata, che propone la riedizione di una semifinale e due possibili record per un giocatore di 21 anni e uno di 36.

UEFA.com passa in rassegna le sfide più interessanti della settimana.



Martedì 28 settembre

Highlights: Man. City - Paris 2-0

Gruppo A: Paris - Manchester City, Leipzig - Club Brugge

Gruppo B: AC Milan - Atlético, Porto - Liverpool

Gruppo C: Ajax - Beşiktaş (18:45), Dortmund - Sporting CP

Gruppo D: Shakhtar - Inter (18:45), Real Madrid - Sheriff

Mercoledì 29 settembre

Gruppo E: Bayern - Dynamo Kyiv, Benfica - Barcelona

Gruppo F: Atalanta - Young Boys (18:45), Manchester United - Villarreal

Gruppo G: Salzburg - LOSC, Wolfsburg - Sevilla

Gruppo H: Zenit - Malmö (18:45), Juventus - Chelsea

Calci d'inizio ore 21:00 CET se non indicato diversamente.

Cosa guardare

Un'altra "semifinale": Paris-City

Anche se il Manchester City ha eliminato il Paris nella semifinale della scorsa edizione, non avrà vita facile al Parc des Princes martedì. "È sempre una sfida speciale perché il City è una delle squadre più forti d'Europa", ha commentato Mauricio Pochettino, allenatore del PSG. Per Lionel Messi si prospetta anche la reunion con Josep Guardiola. "Ha qualcosa di speciale", ha dichiarato l'argentino a proposito dell'allenatore con cui ha vinto due UEFA Champions League.

Highlights: Liverpool 3-2 Milan

Il Milan torna a San Siro contro l'Atlético

La prima gara casalinga di UEFA Champions League dell'AC Milan dopo più di sette anni sarà quella contro l'Atlético, che è stata anche l'ultima avversaria affrontata. Con giocatori come Kaká, Mario Balotelli, Adel Taarabt e Michael Essien, i rossoneri hanno perso all'andata degli ottavi a febbraio 2014 (gol nel finale di Diego Costa), uscendo poi in virtù di una sconfitta complessiva per 5-1. “La storia di questo club è rappresentata dalla Champions League - ha commentato il tecnico Stefano Pioli -. Ora vogliamo scrivere un altro pezzo di storia e fare qualcosa di importante”.

Lo Sporting contro il rampante Haaland

Con il gol contro il Beşiktaş alla prima giornata, Erling Haaland è arrivato a 21 reti in UEFA Champions League, entrando nella classifica dei 50 migliori marcatori nella storia della competizione. La prossima sfida per l'attaccante norvegese è quella contro lo Sporting, che nell'ultima gara ha subito cinque gol contro l'Ajax (di cui quattro di Sébastien Haller).

Altro record in vista per Ronaldo

Mercoledì, Ronaldo può superare il record di presenze in UEFA Champions League che appartiene a Iker Casillas. Davanti a lui c'è il Villarreal, che ha battuto i Red Devils nell'ultima finale di UEFA Europa League. L'ex juventino ha raggiunto l'ex portiere della Spagna alla prima giornata. "Cristiano è sinonimo di longevità, sostenibilità, professionalità e qualità", ha dichiarato il tecnico Ole Gunnar Solskjær.

Highlights: Barcelona - Bayern 0-3

Müller prova a entrare nel club

Thomas Müller è a un solo gol dal diventare l'ottavo giocatore a raggiungere le 50 marcature in UEFA Champions League – il suo prossimo avversario è la Dynamo Kyiv. Arrivare a quota 50 vorrebbe anche dire raggiungere Thierry Henry nella classifica cannonieri assoluta della competizione, dietro l'illustre sestetto formato da Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Raúl González e Ruud van Nistelrooy.

Altro

• Se dovessero scendere in campo alla seconda giornata, Leonardo Bonucci, Mohamed Salah e Yaroslav Rakits'kyy arriverebbero a 99 presenze nelle competizioni UEFA per club. Anche Gareth Bale del Real Madrid è a un passo dallo stesso traguardo, ma sarà assente a lungo per un infortunio al bicipite femorale.

• Il Real Madrid affronta lo Shakhtar, che nella scorsa stagione lo ha battuto due volte nella fase a gironi (2-0 a Kiev, 3-2 in Spagna).



Date

La finale si gioca alla Gazprom Arena di San Pietroburgo UEFA via Getty Images

Fase a gironi

14/15 settembre: prima giornata

28/29 settembre: seconda giornata

19/20 ottobre: terza giornata

2/3 novembre: quarta giornata

23/24 novembre: quinta giornata

7/8 dicembre: sesta giornata

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre 2021: sorteggio ottavi di finale

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

5/6 e 12/13 aprile: quarti di finale

26/27 aprile e 3/4 maggio: semifinali

28 maggio: finale (Gazprom Arena, Russia)