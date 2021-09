Inizia FedEx Performance Zone: Haller subito in testa

Sébastien Haller, autore di quattro gol con l'Ajax, si porta subito in vetta alla classifica di FedEx Performance Zone, uno speciale algoritmo che valuterà le prestazioni dei giocatori per tutta la UEFA Champions League.

Haller, all'esordio nella competizione, è diventato appena il 18º giocatore nella storia della UEFA Champions League a segnare almeno quattro gol in una sola partita, quella vinta 5-1 dall'Ajax contro lo Sporting CP alla prima giornata.

Scopri che cos'è FedEx Performance Zone e come funziona.

Al secondo posto in classifica c'è Christopher Nkunku del Lipsia, a segno tre volte nella gara persa 6-3 contro il Manchester City, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Robert Lewandowski. L'attaccante del Bayern ha firmato una doppietta nel 3-0 di martedì sul Barcellona, andando a segno per la 18ª gara consecutiva in tutte le competizioni per club.

Quarto posto per Jude Bellingham, autore di un gol e un assist contro il Beşiktaş; il centrocampista inglese ha contribuito anche con otto interventi difensivi e una precisione nei passaggi del 90%.

Il quinto giocatore in classifica è Cristiano dello Sheriff, che ha servito due assist, recuperato cinque palloni, vinto tre contrasti ed effettuato tre disimpegni nel 2-0 sullo Shakhtar.