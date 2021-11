Classifica marcatori di Champions League: Lewandowski allunga

Robert Lewandowski aumenta il suo vantaggio in vetta alla classifica marcatori di UEFA Champions League salendo a nove gol stagionali nel torneo.

L'attaccante del Bayern ha aperto le marcature nella vittoria 2-1 della sua squadra sul campo Dynamo Kyiv martedì, diventando così l'unico giocatore ad aver segnato in nove partite consecutive di Champions League in due occasioni. Alla Giornata 4, il bomber polacco aver segnato una tripletta in occasione della sua storica 100esima apparizione nella competizione, propiziando il successo 5-2 dei bavaresi sul Benfica.

Lewandowski è ora davanti a Sébastien Haller di due gol nella corsa al titolo di miglior marcatore, con l'attaccante della Costa d'Avorio che ha proseguito la sua striscia di gol in ogni partita di Champions League giocata con la rete segnata nel successo per 3-1 dell'Ajax sul campo del Dortmund. Haller ha messo a segno quattro gol nel 5-1 tra Ajax e Sporting CP alla prima giornata, diventando il primo giocatore a firmare quattro reti all'esordio in Champions League dai tempi di Marco van Basten (1992).

Cristiano Ronaldo è terzo in graduatoria grazie al gol segnato nel successo 2-0 del Manchester United in casa del Villarreal. Alle sue spalle Mohamed Salah del Liverpool e Christopher Nkunku del Lipsia cercheranno di arricchire mercoledì il loro bottino di cinque reti.

Classifica marcatori di UEFA Champions League 2021/22

9 Robert Lewandowski (Bayern)

7 Sébastien Haller (Ajax)

6 Cristiano Ronaldo (Manchester United)

5 Mohamed Salah (Liverpool)

5 Christopher Nkunku (Leipzig)

4 Leroy Sané (Bayern)

4 Riyad Mahrez (Manchester City)

4 Karim Benzema (Real Madrid)

3 Paulo Dybala (Juventus)

3 Paulinho (Sporting CP)

3 Hans Vanaken (Club Brugge)

3 Antoine Griezmann (Atlético)

3 Darwin Nuñez (Benfica)

3 Lionel Messi (Paris)

3 Karim Adeyemi (Salzburg)



Capocannoniere della UEFA Champions League per edizione (dalla fase a gironi alla finale)

Attaccante della stagione 2020/21 UEFA: Erling Haaland

2020/21: Erling Haaland (Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5