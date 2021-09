Cadono le milanesi, vincono City e Liverpool

La prima giornata di UEFA Champions League 2021/22 prosegue con altre emozioni e qualche sorpresa. Mentre Milan e Inter perdono rispettivamente contro Liverpool e Real Madrid, il Manchester City travolge il Lipsia e Sébastien Haller segna quattro gol con l'Ajax al suo esordio nella competizione: solo Marco van Basten ci era riuscito finora.

UEFA.com riepiloga le gare della seconda serata della prima giornata.

Gruppo A

Highlights: Man. City - Leipzig 6-3

Un colpo di testa di Nathan Aké e un autogol di Nordi Mukiele portano i padroni di casa in vantaggio, ma Christopher Nkunku accorcia per il Lipsia. Riyad Mahrez ripristina i due gol di vantaggio trasformando un rigore poco prima dell'intervallo, ma un secondo gol di testa di Nkunku torna a preoccupare il City. Ci pensa Jack Grealish, che al debutto nella competizione firma il 4-2. Il Lipsia non si arrende e accorcia ancora con la terza rete di Nkunku, ma João Cancelo e Gabriel Jesus mettono il risultato al sicuro.

Highlights: Club Brugge - Paris 1-1

La prima partita da titolare di Lionel Messi con il Paris si conclude con un deludente pareggio in casa del Club Brugge. Gli ospiti aprono le marcature al 15' con Ander Herrera, autore del quarto gol in sei partite, ma Hans Vanaken regala ai padroni di casa un meritato pareggio davanti a un pubblico infuocato. Un'altra brutta notizia per il PSG è l'uscita di Kylian Mbappé per infortunio poco dopo l'intervallo.

Gruppo B

Highlights: Atlético - Porto 0-0

È una sfida tra due difese tra le più arcigne quella all'Estadio Metropolitano. Le migliori occasioni capitano a Luis Suárez, che impegna Diogo Costa dalla distanza in avvio, e Otávio, che colpisce un palo su un cross nella ripresa. Nei minuti finali, Chancel Mbemba esce dal campo per espulsione diretta.

Highlights: Liverpool - Milan 3-2

Jordan Henderson fa la differenza ad Anfield con uno splendido gol in controbalzo. Il Liverpool parte come un treno e va in vantaggio quando Fikayo Tomori devia inavvertitamente il pallone nella propria porta. I Reds hanno la possibilità di raddoppiare su rigore con Mohamed Salah, che però si fa ipnotizzare da Mike Maignan. Quindi, i rossoneri si portano in vantaggio prima dell'intervallo con le reti di Ante Rebić e Brahim Díaz in rapida successione, ma nella ripresa Salah ripristina la parità e il capitano firma il gol della vittoria.

Gruppo C

Highlights: Beşiktaş - Dortmund 1-2

Una partita ispirata di Jude Bellingham regala una partenza vincente al Dortmund. Il 18enne centrocampista apre le marcature al 20', sulla prima occasione del BVB, insaccando da posizione angolata. Poco prima dell'intervallo, si invola a rete e serve Erling Haaland per il 2-0. Il gol di testa di Francisco Montero nel recupero dà qualche speranza al Beşiktaş, ma arriva troppo tardi.



Highlights: Sporting CP - Ajax 1-5

Sébastien Haller firma un poker e suggella la facile vittoria dell'Ajax a Lisbona. L'attaccante sblocca il risultato di testa al 2' e raddoppia poco dopo approfittando di un cross di Antony. Paulinho accorcia, ma un bel gol di Steven Berghuis ripristina il vantaggio di due gol. Paulinho se ne vede annullare uno, poi Haller fa tris su un altro assist di Antony e segna la quarta rete personale poco dopo il quarto d'ora della ripresa.

Gruppo D

Highlights: Sheriff - Shakhtar Donetsk 2-0

Lo Sheriff vive un esordio da sogno in UEFA Champions League grazie a un gol per tempo. Adama Traore segna al volo su cross di Cristiano e porta subito in vantaggio la sua squadra che, nonostante il dominio degli ospiti (17 corner), riesce addirittura a raddoppiare con un altro contropiede; stavolta, Cristiano crossa per il subentrato Momo Yansane, che insacca di testa

Highlights: Inter - Real Madrid 0-1

Un gol di Rodrygo all'89' regala tre punti preziosi al Real Madrid, mentre l'Inter rimpiange i troppi errori. Thibaut Courtois si prodiga in una serie di interventi su Edin Džeko e Lautaro Martínez, mentre Eduardo Camavinga crea un'occasione per Rodrygo nel finale.

