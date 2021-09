Kylian Mbappé e Kevin De Bruyne sono le stelle del primo episodio di 'The Players' su UEFA.tv

Kylian Mbappé e Kevin De Bruyne sono le stelle del primo dei due episodi della nuova serie di documentari UEFA 'The Players', disponibile su UEFA.tv.

La troupe UEFA è stata a stretto contatto in esclusiva con quattro giocatori durante la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2020/21. Nel primo episodio della durata di 24 minuti, l'attaccante del Paris, Mbappé, e il centrocampista del Manchester City, De Bruyne, parlano del loro stile di gioco e della loro lettura della partita. Nella seconda parte, altre grandi stelle racconteranno la loro vita nel calcio.

'The Players' arriva sulla scia del celebre documentario della UEFA sugli arbitri, 'Man in the Middle', che ha seguito alcuni dei migliori direttori di gara d'Europa durante la prima stagione col VAR. La serie ha raccontato in maniera dettagliata le emozioni e la mentalità degli arbitri ai massimi livelli del calcio europeo; i quattro episodi sono ancora disponibili per la visione su UEFA.tv.

L'accesso a UEFA.tv è gratuito previa registrazione. La piattaforma è disponibile su app per smartphone e tablet Android e iOS, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV e Hisense VIDAA Smart TV. Gli utenti registrati sul sito della UEFA possono accedere a UEFA.tv usando le proprie credenziali.