Fantasy Champions League: i giocatori più selezionati

Come ogni anno, il Fantasy Football di UEFA Champions League ti permette di formare una squadra da sogno con i migliori giocatori d'Europa. UEFA.com passa in rassegna i più selezionati dagli allenatori di #UCLfantasy per ogni ruolo.

Portiere della stagione UEFA 2020/21 - Edouard Mendy

PORTIERI

Edouard Mendy (€ 6 milioni), fra i protagonisti del Chelsea nella scorsa UEFA Champions League, ha chiuso nove partite senza subire reti, compresa la finale vinta contro il Manchester City. In totale ha collezionato 66 punti #UCLfantasy grazie a 32 parate. Senza sorprese, è il portiere più selezionato nel Fantasy Football di Champions League con il 26% delle preferenze.

Gianluigi Donnarumma (€ 6 milioni) è passato al Paris Saint-Germain dopo aver vinto UEFA EURO 2020 ed essere stato votato Giocatore del Torneo. Con appena quattro gol subiti al Campionato Europeo, Donnarumma è stato selezionato da oltre un quinto degli allenatori di #UCLFantasy.

Guarda la doppia parata di Neuer

Un altro portiere molto richiesto è il capitano del Bayern Manuel Neuer (€ 6 milioni), attualmente scelto dal 14% delle squadre. La scorsa stagione ha totalizzato 35 punti.

Altri portieri selezionati: Jan Oblak (10%), Ederson (9%), Thibaut Courtois (7%)

DIFENSORI

Grazie alle sue capacità difensive e offensive, Trent Alexander-Arnold (€ 6,5 milioni) è sempre molto apprezzato nel Fantasy. La scorsa stagione ha totalizzato 59 punti #UCLfantasy grazie a sei partite senza subire gol e due assist. Inoltre, batte la maggior parte dei calci piazzati del Liverpool.

Highlights finale 2005: Milan - Liverpool

Anche se Alexander-Arnold è stato selezionato dal 34% dei giocatori, non è l'unico esponente dei Reds. Il centrale Virgil van Dijk (€ 6 milioni) è già stato scelto da oltre un quarto degli allenatori #UCLfantasy. Oltre alla sua solidità difensiva, Van Dijk può anche essere utile sui calci piazzati e recupera molti palloni (ben 81 nel 2019/20).

A poca distanza da Alexander-Arnold per popolarità c'è Achraf Hakimi (€ 6,5 milioni), altro neoacquisto del Paris. Terzino che ama attaccare ad ogni occasione, Hakimi può contribuire con qualche gol e si è già sbloccato in Ligue 1.

Il terzo difensore più selezionato (28%) è Joshua Kimmich (€ 6,5 milioni), che in UEFA Champions League 2020/21 ha totalizzato quattro assist, un gol e 35 palloni recuperati: cifre da centrocampista a #UCLfantasy, con la possibilità di aggiungere qualche punto quando non subisce gol.

Altri difensori selezionati: Sergio Ramos (26%), Raphaël Varane (26%), David Alaba (21%)

Centrocampisti

Centrocampista della Stagione UEFA 2020/21 - N'Golo Kanté

N'Golo Kanté (€ 5,5 milioni) è il centrocampista e il giocatore più selezionato a #UCLfantasy con oltre il 50% delle preferenze. Il costo accessibile e le sue grandi doti di rubapalloni lo rendono molto interessante. Tuttavia, è attualmente alle prese con un infortunio alla caviglia riportato in nazionale.

Per rimanere nel Chelsea c'è Jorginho (€ 6 milioni), attualmente scelto dal 31% delle squadre. Altro giocatore che intercetta molti palloni, il centrocampista ha vissuto un'estate memorabile, trionfando sia a livello di club che in nazionale. Oltre ad aver recuperato ben 80 palloni in UEFA Champions League 2020/21, Jorginho batte i calci di rigore, quindi può essere molto prezioso a #UCLfantasy.

Giocatore dell'Anno 2020/21 - Jorginho

Il trequartista Bruno Fernandes (€ 10,5 milioni) è stato uno dei migliori giocatori del Manchester United la scorsa stagione, durante la quale ha totalizzato 18 gol e 14 assist in Premier League e quattro gol, un assist e 35 punti #UCLfantasy nella fase a gironi di UEFA Champions League. Attualmente è selezionato dal 21% degli allenatori.

Un giocatore sempre affidabile in UEFA Champions League è Mohamed Salah (€ 10,5 milioni) del Liverpool, che nonostante sia nella categoria centrocampisti gioca attaccante con Jürgen Klopp. Nella scorsa UEFA Champions League ha segnato sei gol, mentre nelle prime tre gare di Premier League di quest'anno ha già totalizzato due gol e due assist. Ad oggi è stato selezionato dal 19% degli allenatori.

Altri centrocampisti selezionati: Edson Álvarez (42%), Pedri (24%), Paul Pogba (18%)

Attaccanti

Attaccante della Stagione UEFA 2020/21 - Erling Haaland

Dal suo esordio in UEFA Champions League, Erling Haaland (€ 11 milioni) ha segnato ben 20 gol in appena 16 presenze. L'anno scorso ha totalizzato 62 punti nel Fantasy Football. Visto l'ottimo inizio di campionato con il Dortmund (sei gol e tre assist in cinque partite), non sorprende che sia stato scelto da oltre il 50% degli allenatori #UCLfantasy.

Lionel Messi (€ 11 milioni) è passato dal Barcellona al Paris ma non ha perso popolarità a #UCLfantasy. Mentre si prepara a guidare l'attacco del PSG insieme a Kylian Mbappé e Neymar, è stato selezionato da oltre un terzo dei fanta allenatori.

Ronaldo: grandi gol con il Manchester United

Un altro grande protagonista della UEFA Champions League che ha cambiato squadra è Cristiano Ronaldo (11 milioni), passato dalla Juventus al Manchester United. Ronaldo dovrebbe giocare centravanti all'Old Trafford; dopo gli appena quattro gol della scorsa stagione, dovrebbe aumentare nettamente le sue cifre nel 2021/22, soprattutto con Fernandes e Pogba a metà campo. Considerando anche che batte i calci di rigore, ecco perché figura in oltre il 25% delle squadre #UCLfantasy.

Altri attaccanti selezionati: Kylian Mbappé (25%), Memphis Depay (21%), Romelu Lukaku (20%)