UEFA Champions League: guida alla prima giornata

La UEFA Champions League 2020/21 comincia martedì e mercoledì, con campioni del Chelsea tra le 32 squadre in corsa per la finale di San Pietroburgo.

UEFA.com vi anticipa alcune delle sfide più interessanti della prima giornata.

Martedì 14 settembre

Gruppo E: Barcellona - Bayern, Dynamo Kyiv - Benfica

Gruppo F: Young Boys - Man. United, Villarreal - Atalanta

Gruppo G: Sevilla - Salzburg, LOSC - Wolfsburg

Gruppo H: Chelsea - Zenit, Malmö - Juventus

Mercoledì 15 settembre

Gruppo A: Man. City - Leipzig, Club Brugge - Paris

Gruppo B: Atlético de Madrid - Porto, Liverpool - AC Milan

Gruppo C: Beşiktaş - Dortmund, Sporting CP - Ajax

Gruppo D: Sheriff - Shakhtar Donetsk, Inter - Real Madrid

Le partite da non perdersi

Ronaldo: i grandi gol col Manchester United

Un nuovo inizio per Messi e Ronaldo

Dopo il suo trasferimento di questa estate al Paris, Lionel Messi può giocare la sua prima partita di UEFA Champions League col suo nuovo club quando il suo PSG affronterà in trasferta il Club Brugge mercoledì 15 settembre. Un giorno prima invece Cristiano Ronaldo potrebbe giocare la sua prima sfida europea col Manchester United dall'ultima risalente alla sconfitta per 2-0 in finale contro il Barcellona di Messi. Nella classifica marcatori di tutti i tempi del torneo, Ronaldo conduce 134 a 120 su Messi.

L'AC Milan in una sfida da amarcord contro il Liverpool

Incredibile ma vero, nella prima giornata si affronteranno per la terza volta appena due grandi del calcio europeo: Milan e Liverpool. La prima sfida è stata il celebre 'Miracolo di Istanbul' quando i Reds hanno vinto ai rigori contro il Milan rimontando il 3-0 iniziale. I tifosi del Milan, però, ricorderanno con più affetto l'ultimo incontro, quando i rossoneri hanno battuto i Reds per 2-1 nella finale del 2007 ad Atene.

Tutti i gol del Chelsea nella Champions League 2020/21

I campioni in carica contro i padroni di casa della finale

Il Chelsea torna in campo nella competizione da campione in carica affrontando i campioni di Russia dello Zenit, la cui Gazprom Arena ospiterà la finale di UEFA Champions League di questa stagione. "Il Chelsea è campione in carica e ha come obiettivo la vittoria del titolo", ha detto l'ex attaccante dello Zenit, Dmitri Radchenko a UEFA.com. Sarà questa partita a Stamford Bridge il primo passo verso la finale di San Pietroburgo?

Cos'altro?

• Se Ronaldo scenderà in campo per la prima giornata, alla seconda supererà il record di presenze in UEFA Champions League di Iker Casillas, quando lo United affronterà il Villarreal: la squadra che ha battuto i Red Devils nella finale di UEFA Europa League della passata stagione.

Man. City - Paris: highlights semifinale 2020/21

• Il Manchester City ha eliminato il Paris nella semifinale della passata stagione, ma sa che non sarà facile la sfida della seconda giornata al Parc des Princes. "È sempre speciale [affrontare il City] perché è una delle migliori squadre d'Europa", ha detto il tecnico del Paris, Mauricio Pochettino.

Le date da ricordare

Fase a gironi

14/15 settembre: prima giornata

28/29 settembre: seconda giornata

19/20 ottobre: terza giornata

2/3 novembre: quarta giornata

23/24 novembre: quinta giornata

7/8 dicembre: sesta giornata

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre 2021: sorteggio ottavi di finale

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

5/6 e 12/13 aprile: quarti di finale

26/27 aprile e 3/4 maggio: semifinali

28 maggio: finale (Gazprom Arena, Russia)