Confermate le fasce del sorteggio della fase a gironi di Champions League

Sono state confermate le fasce del sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2021/22, che verrà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com dalle 18:00 CET giovedì 26 agosto.

Chelsea (ENG) 98.000

Villarreal (ESP) 63.000

Bayern (GER) 134.000

Manchester City (ENG) 125.000

Atlético de Madrid (ESP) 115.000

Inter Milan (ITA) 53.000

Sporting CP (POR) 45.500

LOSC Lille (FRA) 14.000

Real Madrid (ESP) 127.000

Barcelona (ESP) 122.000

Juventus (ITA) 120.000

Manchester United (ENG) 113.000

Paris Saint-Germain (FRA) 113.000

Liverpool (ENG) 101.000

Sevilla (ESP) 98.000

Borussia Dortmund (GER) 90.000

Porto (POR) 87.000

Ajax (NED) 82.500

Shakhtar Donetsk (UKR) 79.000

Leipzig (GER) 66.000

Salzburg (AUT) 59.000

Benfica (POR) 58.000

Atalanta (ITA) 50.500

Zenit (RUS) 50.000

Beşiktaş (TUR) 49.000

Dynamo Kyiv (UKR) 47.000

Club Brugge (BEL) 35.500

Young Boys (SUI) 35.000

AC Milan (ITA) 31.000

Malmö (SWE) 18.500

Wolfsburg (GER) 14.714

Sheriff Tiraspol (MDA) 14.500

Quali sono le squadre accoppiate?

Per garantire che i club accoppiati dello stesso Paese giochino in giorni separati, ove possibile, gli otto Gruppi saranno distinti in base al colore: i Gruppi da A a D saranno rossi e i Gruppi da E a H saranno blu. Quando viene sorteggiata una squadra accoppiata, ad esempio, in uno dei gironi rossi (A, B, C o D), l'altra squadra accoppiata – una volta estratta – sarà assegnata automaticamente a uno dei quattro gironi blu (E , F, G o H). Gli accoppiamenti sono i seguenti:

A Chelsea e Manchester City

B Atlético de Madrid e Sevilla

C Inter e Juventus

D Bayern e Dortmund

E LOSC Lille e Paris Saint-Germain

F Real Madrid e Barcelona

G Man. United e Liverpool

H Porto e Benfica

I Shakhtar e Dynamo Kyiv

J Leipzig e Wolfsburg

K Atalanta e AC Milan

Le date delle gare della fase a gironi

Giornata 1: 14/15 settembre

Giornata 2: 28/29 settembre

Giornata 3: 19/20 ottobre

Giornata 4: 2/3 novembre

Giornata 5: 23/24 novembre

Giornata 6: 7/8 dicembre