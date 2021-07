I trasferimenti delle squadre di UEFA Champions League

Finora, le squadre confermate nella fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22 sono 26. La scadenza fissata per comunicare le rose alla UEFA è il 2 settembre alle 24:00 (CET).

UEFA.com riepiloga tutti trasferimenti confermati finora.

Acquisti: Mike Maignan (LOSC Lille), Fikayo Tomori (Chelsea), Sandro Tonali (Brescia), Olivier Giroud (Chelsea), Fodé Ballo-Touré (Monaco), Brahim Díaz (Real Madrid, prestito)

Cessioni: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Marco Brescianini (Monza, prestito), Diego Laxalt (Dynamo Moskva), Hakan Çalhanoğlu (Inter)

Acquisti: Jay Gorter (Go Ahead Eagles), Remko Pasveer (Vitesse), Steven Berghuis (Feyenoord)

Cessioni: Noa Lang (Club Brugge), Răzvan Marin (Cagliari), Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk), Carel Eiting (Genk), Brian Brobbey (Leipzig), Dominik Kotarski (Gorica, prestito), Kjell Scherpen (Brighton)

Acquisti: Juan Musso (Udinese), Simone Mazzocchi (Südtirol)

Cessioni: Musa Barrow (Bologna), Roger Ibañez (Roma), Andreas Cornelius (Parma), Nicolas Haas (Empoli), Simone Mazzocchi (Ternana, prestito), Luca Vido (Cremonese, prestito)

Acquisti: Rodrigo de Paul (Udinese), Marcos Paulo (Fluminense)

Cessioni: Álvaro Morata (Juventus, prestito rinnovato), Darío Poveda (Getafe), Vitolo (Getafe, prestito), Nicolás Ibáñez (Pachuca), Axel Werner (svincolato)

Acquisti: Sergio Agüero (Manchester City), Eric García (Manchester City), Emerson Royal (Real Betis), Memphis Depay (Lyon)

Cessioni: Juan Miranda (Real Betis), Jean-Clair Todibo (Nice), Konrad de la Fuente (Marseille), Matheus Fernandes (svincolato), Francisco Trinçao (Wolves, prestito), Junior Firpo (Leeds), Carles Aleñá (Getafe), Monchu (Granada)

Dayot Upamecano è stato acquistato dal Bayern Getty Images for FC Bayern

Acquisti: Dayot Upamecano (Leipzig), Omar Richards (Reading), Sven Ulreich (Hamburg)

Cessioni: Angelo Stiller (Hoffenheim), Javi Martínez (Qatar SC), David Alaba (Real Madrid), Jérôme Boateng (svincolato), Lasse Günther (Augsburg), Fiete Arp (Holstein Kiel), Alexander Nübel (Monaco), Nicolas Kühn (Erzgebirge Aue), Lars Lukas Mai (Werder Bremen), Sarpreet Singh (Jahn Regensburg), Adrian Fein (Greuther Fürth, prestito)

Acquisti: Mehmet Topal (Başakşehir), Salih Uçan (Alanyaspor), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Cessioni: Vincent Aboubakar (Al-Nassr), Dorukhan Toköz (svincolato)

Acquisti: Gregor Kobel (Stuttgart), Soumaïla Coulibaly (Paris Saint-Germain), Antonios Padadopoulous (Hallescher FC)

Cessioni: Lukasz Piszczek (Goczałkowice), Chris Führich (Paderborn), Patrick Osterhage (Bochum), Sergio Gómez (Anderlecht), Leonardo Balerdi (Marseille)

Acquisti: nessuno

Cessioni: Willy Caballero (svincolato), Jamal Blackman (svincolato), Pierre Ekway Elimby (West Ham), Danilo Pantić (Partizan), Fikayo Tomori (AC Milan), Izzy Brown (Preston, prestito), Billy Gilmour (Norwich, prestito), Victor Moses (Spartak Moskva), Luke McCormick (Wimbledon), Juan Familla-Castillo (Birmingham, prestito), Olivier Giroud (AC Milan), Marc Guehi (Crystal Palace)

Acquisti: Noa Lang (Ajax, riscattato), Eduard Sobol (Shakhtar, riscattato)

Cessioni: Emmanuel Dennis (Watford), Ethan Horvath (svincolato), Siemen Voet (Zwolle)

Acquisti: Denys Antyukh (Kolos), Ilya Shkurin (CSKA Moskva, prestito)

Cessioni: Mikkel Duelund (NEC Nijmegen, prestito), Clayton (svincolato), Fran Sol (Eibar, prestito), Serhiy Buletsa (Zorya, prestito), Akhmed Alibekov (Zorya, prestito), Nazariy Rusin (SK Dnipro-1, prestito), Mykyta Kravchenko (SK Dnipro-1, prestito)

Acquisti: Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), Alex Cordaz (Crotone), Zinho Vanheusden (Standard Liège)

Cessioni: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Daniele Padelli (Udinese), Ashley Young (Aston Villa), Sebastiano Esposito (Basel, prestito), João Mário (Benfica)

Acquisti: Álvaro Morata (Atlético, prestito rinnovato)

Cessioni: Marco Olivieri (Lecce, prestito), Gianluigi Buffon (Parma, svincolato)

Angeliño segna contro il Manchester United

Acquisti: Angeliño (Manchester City, riscattato), André Silva (Eintracht Frankfurt), Joško Gvardiol (Zagreb), Mohamed Simakan (Strasbourg), Benjamin Henrichs (Monaco), Brian Brobbey (Ajax)

Cessioni: Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern), Hannes Wolf (Mönchengladbach), Fabrice Hartmann (Paderborn)

Acquisti: Ibrahima Konaté (Leipzig)

Cessioni: Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain), Sepp van den Berg (Preston, prestito), Paul Glatzel (Tranmere, prestito), Kamil Grabara (Copenhagen), Joe Hardy (Accrington Stanley)

Acquisti: none

Cessioni: Boubakary Soumaré (Leicester City), Mike Maignan (AC Milan)

Acquisti: Kayky (Fluminense), Darío Sarmiento (Estudiantes)

Cessioni: Angeliño (Leipzig, riscattato), Sergio Agüero (Barcelona), Eric García (Barcelona), Daniel Grimshaw (Blackpool), Louie Loulden (Wolves), Taylor Harwood-Bellis (Anderlecht, prestito), Issa Kabora (Troyes, prestito), Marlos Moreno (Kortrijk, prestito), James Trafford (Accrington Stanley, prestito), Gavin Bazunu (Portsmouth, prestito), Lewis Fiorini (Lincoln City, prestito), Jack Harrison (Leeds), Alexander Robertson (Ross County, prestito), Adrián Bernabé (Parma), Filip Stevanović (Heerenveen, prestito), Lukas Nmecha (Wolfsburg)

Acquisti: Tom Heaton (Aston Villa)

Cessioni: Sergio Romero (svincolato), Joel Pereira (svincolato), Nathan Bishop (Mansfield, prestito), Reece Devine (St Johnstone, prestito), Tahith Chong (Birmingham, prestito)

Acquisti: Achraf Hakimi (Inter), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

Cessioni: Mitchel Bakker (Leverkusen)

Acquisti: Pepê (Grémio), Fábio Cardoso (Santa Clara), Bruno Costa (Portimonense)

Cessioni: Moussa Maregia (Al Hilal)

Acquisti: David Alaba (Bayern)

Cessioni: Sergio Ramos (Paris Saint-Germain), Diego Altube (Fuenlabrada, prestito), Brahim Díaz (AC Milan, prestito)

Acquisti: Marko Dmitrović (Eibar, parametro zero)

Cessioni: Tomáš Vaclík (Olympiacos), Franco Vázquez (Parma), Sergio Escudero (svincolato), Juan Soriano (Tenerife), Aleix Vidal (svincolato), Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Acquisti: Rúben Vinagre (Wolves, prestito), Ricardo Esgaio (Braga), José Marsà (Barcelona)

Cessioni: João Pereira (ritirato), Tomás Silva (Vizela)

Acquisti: Aïssa Mandi (Real Betis), Juan Foyth (Tottenham, riscattato), Boulaye Dia (Reims)

Cessioni: Carlos Bacca (Granada), Jaume Costa (svincolato), Miguelón (Espanyol), Xavi Quintanillà (Leganés, prestito), Ivan Martín (Alavés, prestito)

Acquisti: Aster Vranckx (Mechelen), Maximilian Philipp (Dynamo Moskva), Lukas Nmecha (Manchester City), Sebastiaan Bornauw (Köln)

Cessioni: Felix Klaus (Düsseldorf), Lino Kasten (St. Pölten), Tim Siersleben (Heidenheim), Hong Yun-sang (St. Pölten), Jeffrey Bruma (svincolato)

Acquisti: Dmitri Chistyakov (Rostov, riscattato)

Cessioni: Andrey Lunev (Leverkusen)

*L'elenco non è esaustivo e non include tutte le trattative riguardanti i giocatori delle giovanili e delle squadre B. Inoltre, la fine di un prestito non è considerata acquisto o cessione.