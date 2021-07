Qualificazioni di Champions League: PSV-Galatasaray di cartello, iniziano Celtic e Olympiacos

Il secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League inizierà martedì e mercoledì prossimo con squadre come Crvena zvezda, Celtic e Olympiacos che partono da questo turno, ma la sfida di cartello sarà quella tra PSV Eindhoven e Galatasaray.

Ferencváros, Dinamo Zagreb e Malmö sono tra le squadre qualificate dopo la fine del primo turno di qualificazione di martedì e mercoledì scorso. Tutte le squadre che raggiungono il terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League, il cui sorteggio sarà lunedì 19 luglio, sono certe di un posto nella fase a gironi di una delle tre competizioni per club.

Il trio è stato tra le 16 squadre che hanno superato il turno, incluso il CFR Cluj, che martedì ha beneficiato della recente abolizione della regola dei gol in trasferta battendo il Borac Banja Luka nei tempi supplementari. Mercoledì, anche l'Alashkert si è imposto contro il Quay Nomads di Connah nei tempi supplementari che non si sarebbero giocati con la regola dei gol in trasferta.

Le squadre sconfitte nel primo turno di qualificazione ora si trasferiscono in UEFA Europa Conference League, con il secondo turno di qualificazione che è in programma la prossima settimana. Le squadre che escono dal secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League si trasferiscono in UEFA Europa League.

Secondo turno di qualificazione

Le vincitrici accedono al terzo turno di qualificazione del 3/4 e 10 agosto, che verrà sorteggiato il 19 luglio.

Andata:

PERCORSO PIAZZATE

Martedì 20 luglio

Rapid Wien - Sparta Praha

Celtic - Midtjylland



Mercoledì 21 luglio

PSV Eindhoven - Galatasaray

PERCORSO CAMPIONI

Il Mura, all'esordio in UEFA Champions League, ha battuto lo Shkëndija e affronterà il Ludogorets Getty Images

Martedì 20 luglio

Alashkert vs Sheriff Tiraspol

Lincoln Red Imps - CFR Cluj

Ferencváros - Žalgiris Vilnius

Dinamo Zagreb - Omonoia



Mercoledì 21 luglio

Kairat Almaty - Crvena zvezda

Malmö - HJK Helsinki

Mura - Ludogorets

Slovan Bratislava - Young Boys

Olympiacos - Neftçi

Legia Warszawa - Flora Tallinn

Ritorno:

PERCORSO PIAZZATE

Mercoledì 28 luglio

Midtjylland - Celtic

Galatasaray - PSV Eindhoven

Sparta Praha - Rapid Wien

Le squadre sconfitte seguono il percorso principale del terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League, che verrà sorteggiato il 19 luglio.

PERCORSO CAMPIONI

Martedì 27 luglio

Omonoia - Dinamo Zagreb

HJK Helsinki - Malmö

Flora Tallinn - Legia Warszawa

Žalgiris Vilnius - Ferencváros

Mercoledì 28 luglioNeftçi - Olympiacos

Sheriff Tiraspol - Alashkert

CFR Cluj - Lincoln Red Imps

Ludogorets - Mura

Young Boys - Slovan Bratislava

Crvena zvezda - Kairat Almaty

Le squadre sconfitte seguono il percorso Campioni del terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League, che verrà sorteggiato il 19 luglio.

TURNI COMPLETATI

Sfide primo turno di qualificazione

Ritorno:

Il Legia ha battuto il Bodø/Glimt Getty Images

Mercoledì 14 luglio

Kairat Almaty - Maccabi Haifa 2-0 (tot: 3-1)

Alashkert - Connah's Quay Nomads 1-0 (tot: 3-2)

Neftçi - Dinamo Tbilisi 2-1 (tot: 4-2)

Legia Warszawa - Bodø/Glimt 2-0 (andata: 5-2)

Martedì 13 luglio

Hibernians - Flora Tallinn 0-3 (tot: 0-5)

Riga FC - Malmö 1-1 (tot: 1-2)

Lincoln Red Imps - Fola Esch 5-0 (tot: 7-2)

Sheriff Tiraspol - Teuta 1-0 (tot: 5-0)

Prishtina - Ferencváros 1-3 (tot: 1-6)

Mura - Shkëndija 5-0 (tot: 6-0)

Borac Banja Luka - CFR Cluj 2-1 dts (tot: 3-4)

Budućnost Podgorica - HJK Helsinki 0-4 (tot: 1-7)

Linfield - Žalgiris Vilnius 1-2 (tot: 2-3)

Shamrock Rovers - Slovan Bratislava 2-1 (tot: 2-3)

Shakhtyor Soligorsk - Ludogorets 0-1 (tot: 0-2)

Valur - Dinamo Zagreb 0-2 (tot: 2-5)

Le squadre sconfitte passano al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League (la perdente tra Slovan Bratislava e Shamrock Rovers si qualifica direttamente al terzo turno di qualificazione dopo un sorteggio, necessario per riequilibrare la lista di accesso).

Il Žalgiris ha vinto in casa del Linfielnd Getty Images

Andata:

Mercoledì 7 luglio

Dinamo Tbilisi - Neftçi 1-2Bodø/Glimt - Legia Warszawa 2-3

Slovan Bratislava - Shamrock Rovers 2-0

Ludogorets - Shakhtyor Soligorsk 1-0

Maccabi Haifa - Kairat Almaty 1-1

Teuta - Sheriff Tiraspol 0-4

Malmö - Riga FC 1-0

Dinamo Zagreb - Valur 3-2

Connah's Quay Nomads - Alashkert 2-2

Il CFR Cluj festeggia un gol al Borac Banja Luka Getty Images

Martedì 6 luglio

HJK Helsinki - Budućnost Podgorica 3-1

Flora Tallinn - Hibernians 2-0

Ferencváros - Prishtina 3-0

Žalgiris Vilnius - Linfield 3-1

Fola Esch - Lincoln Red Imps 2-2

Shkëndija - Mura 0-1

CFR Cluj - Borac Banja Luka 3-1

Turno preliminare

Finale: venerdì 25 giugno

Prishtina - Inter Club d'Escaldes 2-0 (Elbasan)

L'Inter affronterà la perdente della gara del primo turno di qualificazione tra Teuta e Sheriff al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League il 22 e 29 luglio.

Semifinali: martedì 22 giugno



Folgore - Prishtina 0-2 (Elbasan)

Il Folgore affronterà la perdente della gara del primo turno di qualificazione tra Flora Tallinn e Hibernians al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League il 22 e 29 luglio.

HB Tórshavn - Inter Club d'Escaldes 0-1 (Durres)

L'HB affronterà la perdente della gara del primo turno di qualificazione tra HJK Helsinki e Budućnost Podgorica al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League il 22 e 29 luglio.

Regole speciali anti COVID

Per la fase di qualificazione e gli spareggi della competizione verranno applicare regole speciali contro il COVID-19, consultabili qui.

Per informazioni sull'ammissione dei tifosi in trasferta negli stadi, fare clic qui.