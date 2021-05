Marshmello regala un'esibizione unica alla finale di UEFA Champions League

Marshmello è rimasto senza parole dopo una "esibizione pazzesca" a Oporto alla cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League, presentata da Pepsi®.

Sviluppato in collaborazione con il pluripremiato direttore creativo, Es Devlin, e utilizzando la produzione virtuale in tempo reale e la tecnologia Game Engine, lo spettacolo ha utilizzato il monitoraggio della telecamera 3D per integrare Marshmello in un mondo della sua immaginazione e creare uno spettacolo indimenticabile per i tifosi entusiasti allo stadio e quelli da casa.

"È stata una performance pazzesca", ha detto. "Gli aspetti virtuali, gli aspetti di performance, tutto il resto: è stato semplicemente fantastico. È stato qualcosa di unico".

Marshmello, che non abbandona mai il suo fidato elmetto, ha creato hit globali come Silence, Wolves, Friends, Happier e Alone, ma sa che esibirsi su un palcoscenico di portata mondiale rappresentato dalla finale di UEFA Champions League sarà uno step ulteriore: "Voglio essere sincero, sono un po' nervoso", ha dichiarato. "Sarà l'esibizione più importante [a cui abbia mai preso parte]".

Marshmello ha offerto anche alcuni consigli per gli aspiranti DJ: "Devi imparare a leggere le emozioni in sala", ha spiegato. "Devi riuscire a capire quali sono le vibrazioni giuste. Se suoni un pezzo e la gente apprezza, insisti con quel tipo di energia, con quella vibrazione, magari anche con quello stesso genere, e non fermarti".