Marshmello scalda l'atmosfera della finale di UEFA Champions League e tifa Chelsea ad Oporto

Marshmello, protagonista della cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League, presentata da Pepsi®, spera che sarà il Chelsea a festeggiare fino al mattino ad Oporto.

"Non conosco molto bene la storia del calcio, ma da quando ho iniziato ad appassionarmi, una decina di anni fa, ho sempre tifato Chelsea", ha svelato a UEFA.com il 29enne DJ e produttore statunitense. "Farò il tifo per loro. Il cammino è stato lungo per entrambe le squadre e spero di vedere una grande partita, ma mi piacerebbe che a spuntarla fosse il Chelsea".

Marshmello spera anche di dare vita a uno spettacolo indimenticabile che appassioni sia gli spettatori presenti allo stadio che gli appassionati collegati da casa. "Sarà una performance pazzesca," ha anticipato. "L'esibizione in sé e la componente virtuale si fonderanno. Sarà grandioso, sono davvero impaziente. Sarà qualcosa di davvero unico".

Marshmallo, che non abbandona mai il suo fidato elmetto, ha creato hit globali come Silence, Wolves, Friends, Happier e Alone, ma sa che esibirsi su un palcoscenico di portata mondiale rappresentato dalla finale di UEFA Champions League sarà uno step ulteriore: "Voglio essere sincero, sono un po' nervoso", ha dichiarato. "Sarà l'esibizione più importante [a cui abbia mai preso parte]".

Marshmello ha anche alcuni consigli per gli aspiranti DJ: "Devi imparare a leggere le emozioni in sala", ha spiegato "Devi riuscire a capire quali sono le vibrazioni giuste. Se suoni un pezzo e la gente apprezza, insisti con quel tipo di energia, con quella vibrazione, magari anche con quello stesso genere, e non fermarti".

Marshmello si atterrà a questi principi ad Oporto e ha promesso che i fan più attenti potranno gustarsi un assaggio del suo imminente quarto album durante l'esibizione portoghese. "La performance racchiuderà qualche segreto nascosto da cogliere, ovvero la tracklist del mio album. Ma è un segreto...".