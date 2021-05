Ferran Torres sul Chelsea, Guardiola e la finale di Champions League

Arrivato dal Valencia nell'estate 2020, Ferran Torres ha disputato una prima stagione straordinaria al Manchester City, vincendo la Premier League e raggiungendo la finale di UEFA Champions League come miglior marcatore del club nella competizione con quattro gol.

La mentalità vincente del 21enne è stata evidente in tutto il cammino della squadra ma, come detto a UEFA.com, con Pep Guardiola non si smette mai di imparare, e adesso non vede l'ora di coronare questa stagione con una vittoria nella finale contro il Chelsea.

Su Pep Guardiola

Se vuoi diventare il migliore, devi lavorare con i migliori e lui attualmente è il miglior allenatore del mondo per tutto quello che ha realizzato, per quello che sta facendo al City ma anche per il suo modo di approcciarsi ai giocatori e alla squadra. Se serve restare un'altra mezz'ora per spiegare meglio le cose, lui lo farà. Vive per questo e dedica tutto il suo tempo al calcio, e credo che questo faccia la differenza.

Il Valencia di Torres ha pareggiato 2-2 col Chelsea nel 2019 Getty Images

Direi che mi ha trasformato in un giocatore completamente diverso da quello che ero prima di venire qui. Mi ha aiutato a giocare praticamente in ogni posizione d'attacco, mentre in passato giocavo solo a destra. Più un giocatore è duttile, più possibilità ha di giocare e più diventa un calciatore migliore. Continuo a imparare ogni giorno da lui.

Sulla sua routine pre-finale

Se dicessi che si deve affrontare come se fosse una partita qualsiasi, mentirei. Appena ti alzi, sai che è un giorno speciale. Ma man mano che ti avvicini alla partita devi cercare di restare il più calmo possibile e concentrato sulla gara. Bisogna comunque fare quello che faresti in qualsiasi altro giorno, quindi anche un pisolino se ne senti il bisogno.

Se guarderanno la partita dove sono cresciuto? Foios è un piccolo paese, ma penso che la gente la guarderà tifando per me e per il City.

Sul Chelsea

È una squadra tosta perché pressa a tutto campo. Corrono tanto e vogliono il possesso. Non giocano solo in contropiede, ma cercano sempre di rubarti la palla. Anche il City è una squadra che predilige il possesso e a volte è davvero difficile togliercelo, ma il Chelsea ha già fatto molto bene contro di noi. Ci hanno battuto due volte, ma in una finale di UEFA Champions League nulla è scontato.

Siamo una delle migliori squadre del mondo, [quindi] dobbiamo provare a vincere tutto. Abbiamo vinto una competizione difficile come la Premier [League], ma una finale di Champions League sarebbe la ciliegina sulla torta. Il City non ne ha mai vinta una, il che ci motiva ancora di più.