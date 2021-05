Finale di Champions: i precedenti tra Manchester City e Chelsea

Il Manchester City affronta il Chelsea in finale di UEFA Champions League sabato 29 maggio.

UEFA.com ripercorre i precedenti scontri diretti tra le finaliste a livello nazionale ed europeo.

Precedenti nelle competizioni UEFA

Chelsea - Man. City 1-0

Man. City - Chelsea 0-1

(tot. 2-0, vince il Chelsea, semifinali di Coppa delle Coppe UEFA 1970/71)

Il Chelsea festeggia la vittoria della Coppa delle Coppe 1970/71 Popperfoto via Getty Images

Nell'unico precedente nelle competizioni europee, che risale al 1971, la formazione londinese ha vinto entrambe le gare. La partita di andata a Stamford Bridge è stata decisa da un gol di Derek Smethurst, quella di ritorno da un errore del portiere Ron Healey su punizione di Keith Weller.

Confronti nelle competizioni nazionali

Chelsea e Manchester City si sono affrontati 165 volte a livello nazionale, con 67 vittorie per i Blues, 58 per il City e 40 pareggi.

Il City ha surclassato il Chelsea in Premier League a gennaio di quest'anno, segnando tre gol nel primo tempo e conquistando un 3-1 a Stamford Bridge. Tutt'altra storia nella semifinale di FA Cup, decisa da un gol di Hakim Ziyech dopo una volata solitaria a rete di Timo Werner. La seconda sfida in Premier è in programma sabato: in caso di vittoria, il City sarà campione d'Inghilterra.

Finali delle competizioni nazionali

Chelsea - Man. City 0-0 (dts)

(Man. City vince 4-3 ai rigori, Coppa di Lega 2018/19)

Raheem Sterling trasforma il tiro dal dischetto decisivo e consente al City di difendere il titolo. Il primo tiro in porta della gara arriva dopo ben 43 minuti: il Chelsea di Maurizio Sarri imbriglia il City di Josep Guardiola, che però riesce a vincere il primo trofeo della stagione. In seguito arriveranno FA Cup e Premier League.