Finale di Champions League: Manchester City - Chelsea

Ranking UEFA: 3°

Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: finale (2021)

Scorsa stagione: quarti di finale (S contro Lione)

Questa stagione

Bilancio: V11 P1 S0 GF25 GS4

Migliori marcatori: Riyad Mahrez, Ferran Torres (4)

Semifinali: 4-1 contro Paris

Quarti di finale: 4-2 contro Dortmund

Ottavi di finale: 4-0 contro Mönchengladbach

Gruppo C: primo posto

Highlights: Man. City - Paris 2-0 (2 min)

Perché può vincere

I campioni d'Inghilterra viaggiano forte anche in Europa in questa stagione. La loro potenza offensiva non è una novità, ma ora hanno aggiunto una maggiore solidità in difesa, con soli quattro gol subiti nelle 12 partite giocate finora. L'ostacolo psicologico dei quarti di finale è stato superato, mentre il travolgente successo sul Paris ha fugato ogni dubbio sulle possibilità del City di tagliare il traguardo.

La stagione finora

Il punto più significativo della fase a gironi del City è che si è conclusa con il miglior record difensivo della competizione, grazie a un solo gol subito e l'arrivo di Rúben Dias a rivitalizzare John Stones. Dopo aver vinto il Gruppo C, il City ha battuto Gladbach e Dortmund in casa e in trasferta, suggellando il posto in finale con due straordinarie vittorie sul Paris.

Tattica

Josep Guardiola ha sfruttato al meglio il falso nove per tutta la stagione, con Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e anche Ilkay Gündoğan a darsi il cambio come terminale offensivo. Dopo aver surclassato gli avversari con un pressing incessante e una circolazione di palla al millimetro, è difficile che i Citizen cambino atteggiamento a Istanbul. Come ha detto Guardiola: “Siamo abituati a giocare in un certo modo, non possiamo fare diversamente”.

Guarda lo spettacolare gol di De Bruyne

Giocatore chiave

Il City ha l'imbarazzo della scelta, ma Kevin De Bruyne è il punto di riferimento per creatività. La sua eleganza, la sua visione di gioco e la sua abilità nei passaggi - per non parlare dei suoi inserimenti e delle sue spettacolari conclusioni - lo rendono uno dei giocatori più piacevoli da guardare a livello mondiale.

Chi è l'allenatore?

In 11 stagioni in panchina, Josep Guardiola ha vinto otto campionati, ma il suo ultimo acuto in UEFA Champions League risale al 2011. Ora può diventare il sesto allenatore a vincere la Coppa dei Campioni con due club diversi.

Matthew Howarth, reporter Man. City

Ranking UEFA: 12°

Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: vincitore (2012)

Passata stagione: ottavi di finale (S contro Bayern)

Guarda tutti i gol del Chelsea nella fase a gironi

Questa stagione

Bilancio: V8 P3 S1 GF22 GS4

Miglior marcatore: Olivier Giroud (6)

Semifinale: 3-1 contro Real Madrid

Quarti di finale: 2-1 contro Porto

Ottavi di finale: 3-0 contro Atlético

Gruppo E: primo posto

Perché può vincere

Battuto solo tre volte dall'arrivo di Tuchel, il Chelsea ha ingranato sotto la guida dell'allenatore tedesco. Se il reparto offensivo continua a crescere come negli ultimi mesi, i Blues non hanno motivo di temere niente e nessuno. Similitudini con la stagione 2011/12? Allora, il cambio di allenatore in corsa portò a un grande trionfo. La vittoria sul City in semifinale di FA Cup fa ben sperare.

La stagione finora

Dopo una fase a gironi quasi impeccabile, fondata su una difesa solida e un portiere ancora più solido come Edouard Mendy, il Chelsea si è fatto strada fino alla finale. Agli ottavi ha avuto pochi pensieri contro una squadra temibile come l'Atlético, ai quarti ha avuto vita ancora più facile contro il Porto mentre in semifinale ha eliminato i 13 volte campioni del Real Madrid.

Tattica

Il Chelsea si avvicinerà alla finale come fatto in qualsiasi altra partita sotto la guida di Tuchel: puntando sulla difesa e attendendo le occasioni che arrivano dall'altro lato del campo. Il City parte favorito, ma Tuchel ha già battuto la squadra di Guardiola in due partite recenti - in semifinale di FA Cup e in campionato - e quindi la preparerà allo stesso modo. Il modo in cui ha vinto contro il Madrid dimostra il carattere indomito di questa squadra. Questo è poco ma sicuro.

Kanté highlights and reaction

Giocatore chiave

N’Golo Kanté ha compiuto 30 anni ma il suo modo di giocare e la sua influenza non sembrano subire il passare del tempo. Colleziona un trofeo dopo un altro e sembra inarrestabile in campo. Il centrocampista copre ogni singolo centimetro del terreno di gioco, travolge gli avversari che gli capitano a tiro - chiedere a Luka Modrić e Toni Kroos per conferma – e raramente perde un pallone. Non c'è da meravigliarsi che la sua bacheca dei trofei sia piena.

Chi è l'allenatore?

Primo uomo a portare due squadre diverse in finale in due edizioni consecutive di UEFA Champions League, Tuchel è stato l'arma in più del Chelsea dal suo arrivo a gennaio. Ha vinto due campionati consecutivi in Francia col Paris e ha raggiunto la finale di UEFA Champions League della scorsa edizione. Prima di trasferirsi in Francia aveva ottenuto buoni successi in Germania, vincendo la coppa nazionale con il Dortmund nel 2017.

Jon Phipps, reporter Chelsea