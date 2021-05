Il Manchester City diventa la 42° finalista di Coppa dei Campioni

Il Manchester City è diventata la nona squadra inglese a raggiungere la finale della massima competizione europea per club con la vittoria in semifinale sul Paris. Il City sarà anche la 42° squadra in assoluto a giocare una finale, facendo il suo debutto a meno di 12 mesi dopo la prima apparizione del Paris sul palcoscenico più prestigioso.

La lista completa delle squadre finaliste in Coppa dei Campioni

1 Real Madrid (prima finale 1956)

2 Reims (1956)

3 Fiorentina (1957)

4 AC Milan (1958)

5 Eintracht Frankfurt (1960)

6 Benfica (1961)

7 Barcelona (1961)

8 Inter Milan (1964)

9 Partizan (1966)

10 Celtic (1967)

11 Manchester United (1968)

12 Ajax (1969)

13 Feyenoord (1970)

14 Panathinaikos (1971)

15 Juventus (1973)

16 Bayern München (1974)

17 Atlético Madrid (1974)

18 Leeds United (1975)

19 Saint-Étienne (1976)

20 Liverpool (1977)

Guarda i gol dei sei trionfi del Bayern

21 Borussia Mönchengladbach (1977)

22 Club Brugge (1978)

23 Nottingham Forest (1979)

24 Malmö (1979)

25 Hamburg (1980)

26 Aston Villa (1982)

27 Roma (1984)

28 Steaua București (1986)

29 Porto (1987)

30 PSV Eindhoven (1988)

31 Crvena zvezda (1991)

32 Marseille (1991)

33 Sampdoria (1992)

34 Borussia Dortmund (1997)

35 Valencia (2000)

36 Bayer Leverkusen (2002)

37 Monaco (2004)

38 Arsenal (2006)

39 Chelsea (2008)

40 Tottenham Hotspur (2019)

41 Paris Saint-Germain (2020)

42 Manchester City (2021)

Finaliste per nazione

Highlights finale 2006: Barcelona 2-1 Arsenal

9: Inghilterra (Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur)

6: Germania (Bayer Leverkusen, Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Hamburg)

6: Italia (AC Milan, Fiorentina, Internazionale, Juventus, Roma, Sampdoria)

5: Francia (Marseille, Monaco, Reims, Saint-Étienne, Paris Saint-Germain)

4: Spagna (Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, Valencia)

3: Olanda (Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven)

2: Portogallo (Benfica, Porto

2 Serbia (Crvena zvezda, Partizan)

1: Belgio (Club Brugge)

1: Grecia (Panathinaikos)

1: Romania (Steaua București)

1: Scozia (Celtic)

1: Svezia (Malmö)

Lista completa delle vincitrici di Coppa dei Campioni

Highlights finale 2012: Chelsea 1-1 Bayern (4-3 ai rig.)

1 Real Madrid (first win 1956)

2 Benfica (1961)

3 AC Milan (1963)

4 Internazionale (1964)

5 Celtic (1967)

6 Manchester United (1968)

7 Feyenoord (1970)

8 Ajax (1971)

9 Bayern München (1974)

10 Liverpool (1977)

11 Nottingham Forest (1979)

12 Aston Villa (1982)

13 Hamburg (1983)

14 Juventus (1985)

15 Steaua București (1986)

16 Porto (1987)

17 PSV Eindhoven (1988)

18 Crvena zvezda (1991)

19 Marseille (1993)

20 Barcelona (1992)

21 Borussia Dortmund (1997)

22 Chelsea (2012)

Vincitrici per nazione

2020 final highlights: Paris 0-1 Bayern

5: Inghilterra (Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest)

3: Germania (Bayern München, Borussia Dortmund, Hamburg)

3: Italia (AC Milan, Internazionale, Juventus)

3: Olanda (Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven)

2: Portogallo (Benfica, Porto)

2: Spagna (Barcelona, Real Madrid)

1: Francia (Marseille)

1: Romania (Steaua București)

1: Scozia (Celtic)

1: Serbia (Crvena zvezda)