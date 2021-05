Inter campione d'Italia: l'Albo d'Oro della Serie A

Un’attesa lunga undici anni. Grazie al successo sul campo del Crotone e al pareggio dell'Atalanta in casa del Sassuolo, l’Inter si è laureata aritmeticamente campione d’Italia: l’ultimo scudetto i Nerazzurri l’avevano conquistato nel 2009/10, l’anno del Triplete con José Mourinho in panchina.

Per la squadra oggi allenata di Antonio Conte si è trattato dello Scudetto numero 19: in Italia soltanto la Juventus ha vinto più titoli. I Bianconeri, che si sono aggiudicati le ultime nove edizioni del torneo (un evento senza precedenti in Italia), ne hanno conquistati 36: il primo nel 1904-1905, l'ultimo il 26 luglio 2020. In totale sono 16 le squadre che hanno vinto lo Scudetto almeno una volta nella loro storia.



Successi complessivi in Serie A

36 scudetti : Juventus

: Juventus 19 scudetti : Inter

: Inter 18 scudetti : Milan

: Milan 9 scudetti : Genoa

: Genoa 7 scudetti : Pro Vercelli, Bologna, Torino

: Pro Vercelli, Bologna, Torino 3 scudetti : Roma

: Roma 2 scudetti : Fiorentina, Napoli, Lazio

: Fiorentina, Napoli, Lazio 1 scudetto: Cagliari, Casale, Hellas Verona, Novese e Sampdoria



L'albo d'oro della Serie A



1897-1898 Genoa

1898-1899 Genoa

1899-1900 Genoa

1900-1901 Milan

1901-1902 Genoa

1902-1903 Genoa

1903-1904 Genoa

1904-1905 Juventus

1905-1906 Milan

1906-1907 Milan

1907-1908 Pro Vercelli

1908-1909 Pro Vercelli

1909-1910 Inter

1910-1911 Pro Vercelli

1911-1912 Pro Vercelli

1912-1913 Pro Vercelli

1913-1914 Casale

1914-1915 Genoa

1919-1920 Inter

1920-1921 Pro Vercelli

1921-1922 Novese

1921-1922 Pro Vercelli

1922-1923 Genoa

1923-1924 Genoa

1924-1925 Bologna

1925-1926 Juventus

1927-1928 Torino

1928-1929 Bologna

1929-1930 Inter

1930-1931 Juventus

1931-1932 Juventus

1932-1933 Juventus

1933-1934 Juventus

1934-1935 Juventus

1935-1936 Bologna

1936-1937 Bologna

1937-1938 Inter

1938-1939 Bologna

1939-1940 Inter



La Juventus campione d'Italia nella stagione 2019-2020 AFP via Getty Images

1940-1941 Bologna

1941-1942 Roma

1942-1943 Torino

1945-1946 Torino

1946-1947 Torino

1947-1948 Torino

1948-1949 Torino

1949-1950 Juventus

1950-1951 Milan

1951-1952 Juventus

1952-1953 Inter

1953-1954 Inter

1954-1955 Milan

1955-1956 Fiorentina

1956-1957 Milan

1957-1958 Juventus

1958-1959 Milan

Il Grande Torino Popperfoto via Getty Images

1959-1960 Juventus

1960-1961 Juventus

1961-1962 Milan

1962-1963 Inter

1963-1964 Bologna

1964-1965 Inter

1965-1966 Inter

1966-1967 Juventus

1967-1968 Milan

1968-1969 Fiorentina

1969-1970 Cagliari

1970-1971 Inter

1971-1972 Juventus

1972-1973 Juventus

1973-1974 Lazio

1974-1975 Juventus

1975-1976 Torino

1976-1977 Juventus

1977-1978 Juventus

1978-1979 Milan

1979-1980 Inter

L'Inter vincitrice del Triplete con José Mourinho AFP via Getty Images

1980-1981 Juventus

1981-1982 Juventus

1982-1983 Roma

1983-1984 Juventus

1984-1985 Hellas Verona

1985-1986 Juventus

1986-1987 Napoli

1987-1988 Milan

1988-1989 Inter

1989-1990 Napoli

1990-1991 Sampdoria

1991-1992 Milan

1992-1993 Milan

1993-1994 Milan

1994-1995 Juventus

1995-1996 Milan

1996-1997 Juventus

1997-1998 Juventus

1998-1999 Milan

1999-2000 Lazio

Gabriel Omar Batistuta, tra i protagonisti del terzo scudetto della Roma nella stagione 2000-2001 Villa/Allsport Getty Images

2000-2001 Roma

2001-2002 Juventus

2002-2003 Juventus

2003-2004 Milan

2005-2006 Inter

2006-2007 Inter

2007-2008 Inter

2008-2009 Inter

2009-2010 Inter

2010-2011 Milan

2011-2012 Juventus

2012-2013 Juventus

2013-2014 Juventus

2014-2015 Juventus

2015-2016 Juventus

2016-2017 Juventus

2017-2018 Juventus

2018-2019 Juventus

2019-2020 Juventus

2020-2021 INTER