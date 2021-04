Semifinali di Champions League: il pedigree delle squadre

Le quattro semifinaliste di UEFA Champions League hanno esperienza e risultati diversi tra di loro in questa fase della competizione; UEFA.com vi illustra un riepilogo delle partecipazioni in semifinale delle quattro squadre.

Il bilancio delle squadre in semifinale

Chelsea – G7 Q2 E5

Manchester City – G1 Q0 S1

Paris – G2 Q1 S1

Real Madrid – G29 Q16 E13

Chelsea – Q2 E5

Guarda il gol vittoria di Torres col Chelsea contro il Barcellona nel 2012

E 2013/14 Atlético 1-3 (0-0 t, 1-3 c)

Q 2011/12 Barcellona 3-2 (1-0 h, 2-2 a)

E 2008/09 Barcellona 1-1, gol in trasferta (0-0 t, 1-1 c)

Q 2007/08 Liverpool 4-3 (1-1t, 3-2dts c)

E 2006/07 Liverpool 1-1, 1-4rig (1-0 c, 0-1dts t)

E 2004/05 Liverpool 0-1 (0-0 c, 0-1 t)

E 2003/04 Monaco 3-5 (1-3 t, 2-2 c)

Altre semifinali di competizioni UEFA

UEFA Europa League G2 Q2 E0

Coppa delle Coppe UEFA G4 Q2 E2

Manchester City – Q0 E1

Highlights semifinali 2016: Real Madrid - Man. City 1-0

E 2015/16 Real Madrid 0-1 (0-0 c, 0-1 t)

Altre semifinali di competizioni UEFA

Coppa delle Coppe G2 Q1 E1

Paris Saint-Germain – Q1 E1

Q 2019/20 Leipzig 3-0, in gara unica a Lisbona

E 1994/95 AC Milan 0-3 (0-1 c, 0-2 t)

Altre semifinali di competizioni UEFA

Coppa UEFA G1 Q0 E1

Coppa delle Coppe G3 Q2 E1

Real Madrid – Q16 E13

2014: il Real Madrid travolge il Bayern in trasferta

Q 2017/18 Bayern München 3-2 (2-1 t, 2-2 c)

Q 2016/17 Atlético 4-2 (3-0 c, 1-2 t)

Q 2015/16 Manchester City 1-0 (0-0 t, 1-0 c)

E 2014/15 Juventus 2-3 (1-2 t, 1-1 c)

Q 2013/14 Bayern München 5-0 (1-0 c, 4-0 t)

E 2012/13 Borussia Dortmund 3-4 (1-4 t, 2-0 c)

E 2011/12 Bayern München 3-3, 1-3rig (1-2 t, 2-1dts c)

E 2010/11 Barcellona 1-3 (0-2 c, 1-1 t)

E 2002/03 Juventus 3-4 (2-1 c, 1-3 t)

Q 2001/02 Barcellona 3-1 (2-0 t, 1-1 c)

E 2000/01 Bayern München 1-3 (0-1 c, 1-2 t)

Q 1999/2000 Bayern München 3-2 (2-0 c, 1-2 t)

Q 1997/98 Borussia Dortmund 2-0 (2-0 c, 0-0 t)E 1988/89 AC Milan 1-6 (1-1 c, 0-5 t)

E 1987/88 PSV Eindhoven 1-1, gol in trasferta (1-1 c, 0-0 t)

E 1986/87 Bayern München 2-4 (1-4 t, 1-0 c)

Q 1980/81 Inter 2-1 (2-0 c, 0-1 t)

E 1979/80 Hamburg 3-5 (2-0 c, 1-5 t)

E 1975/76 Bayern München 1-3 (1-1 c, 0-2 t)

E 1972/73 Ajax 1-3 (1-2 t, 0-1 c)

E 1967/68 Manchester United 3-4 (0-1 t, 3-3 c)

Q 1965/66 Inter 2-1 (1-0 c, 1-1 t)

Q 1963/64 Zürich 8-1 (2-1 t, 6-0 c)

Q 1961/62 Standard de Liège 6-0 (4-0 c, 2-0 t)

Q 1959/60 Barcellona 6-2 (3-1 c, 3-1 t)

Q 1958/59 Atlético 2-2, 2-1 spareggio a Saragozza (2-1 c, 0-1 t, 2-1 n)

Q 1957/58 Vasas 4-2 (4-0 c, 0-2 t)

Q 1956/57 Manchester United 5-3 (3-1 c, 2-2 t)

Q 1955/56 AC Milan 5-4 (4-2 c, 1-2 t)

Altre semifinali di competizioni UEFA

Coppa UEFA G3 Q2 E1

Coppa delle Coppe G2 Q2 E0