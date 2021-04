Più semifinali di Coppe dei Campioni da allenatore: Guardiola a un passo dal record di Mourinho

Josep Guardiola parteciperà alla sua ottava semifinale di UEFA Champions League da allenatore quando il suo Manchester City affronterà il Paris Saint-Germain. Il tecnico spagnolo con questa gara eguaglierà il record di presenze in semifinali di Coppa dei Campioni detenuto da José Mourinho.

Nel 2008 Guardiola è diventato l'allenatore del Barcellona col quale è arrivato in semifinale in tutte e quattro le stagioni alla guida dei catalani, vincendo il trofeo nel 2009 e 2011 ma uscendo in semifinale nelle altre edizioni. Dopo una stagione di riposo, nel 2013 Guardiola è stato scelto dal Bayern München, col quale è arrivato in semifinale in tutte e tre le stagioni in Baviera, senza però mai approdare in finale.

Più semifinali di Coppa dei Campioni da allenatore

Il gol qualificazione del Barcellona allo scadere della semifinale del 2009

8 Josep Guardiola (Barcellona, Bayern München, Manchester City)*

8 José Mourinho (Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid)

7 Carlo Ancelotti (Juventus, AC Milan, Real Madrid, Bayern München)

7 Sir Alex Ferguson (Manchester United)

6 Jupp Heynckes (Bayern München, Real Madrid)

6 Miguel Muñoz (Real Madrid)

5 Helenio Herrera (Barcellona, Inter)

5 Louis van Gaal (Ajax, Barcellona, Bayern München)

Più semifinali di competizioni UEFA per club da allenatore

10 Sir Alex Ferguson (Aberdeen, Manchester United)

10 Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach, Bayern München, Tenerife, Real Madrid)

10 José Mourinho (Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United)

9 Giovanni Trapattoni (AC Milan, Juventus, Inter, Bayern München

8 Carlo Ancelotti (Juventus, AC Milan, Real Madrid, Bayern München)

8 Josep Guardiola (Barcellona, Bayern München, Manchester City)*

8 Udo Lattek (Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Barcellona)

*compreso 2020/21

Passato al City nel 2016, Guardiola ha dovuto aspettare cinque anni per raggiungere la sua personale ottava semifinale di UEFA Champions League da allenatore. Lo spagnolo ha anche giocato due semifinali da calciatore, battendo il Porto per 3-0 in casa nel 1994 in una semifinale in gara unica, ma perdendo contro il Valencia nel 2000. Quando la squadra di Guardiola ha vinto la Coppa dei Campioni del 1992 superando la Sampdoria a Wembley (in quell'edizione non si sono giocate le semifinali poiché entrambe le squadre si sono qualificate all'atto conclusivo del torneo vincendo il proprio girone nel nuovo formato introdotto proprio in quella stagione).

Solo un altro allenatore ha partecipato a otto semifinali: Mourinho. La sua prima volta è stata nel 2004 con il Porto quando poi ha vinto il trofeo. Il tecnico portoghese è arrivato due volte in semifinale col Chelsea alla sua prima esperienza sulla panchina dei Blues, uscendo in entrambe le occasioni contro il Liverpool (2005 e 2007).

Guarda i gol dell'Inter nella semifinale del 2010 contro il Barcelona

Da allenatore dell'Inter, Mourinho ha eliminato proprio il Barcellona di Guardiola nella semifinale del 2010, vincendo il titolo. Poi, come Guardiola al Bayern, Mourinho ha subito tre eliminazioni in altrettante stagioni ma da allenatore del Real Madrid.

Tornato al Chelsea nel 2013, Mourinho è uscito in semifinale alla sua seconda parentesi coi Blues, stabilendo così il record di otto partecipazioni, una in più di Sir Alex Ferguson e Carlo Ancelotti.

Sir Alex, però, condivide con Mourinho e Jupp Heynckes il record di dieci semifinali da allenatore in tutte le competizioni UEFA per club. Tutte le semifinali europee di Guardiola come allenatore sono invece arrivate in UEFA Champions League.

Competizioni comprese: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA/UEFA Europa League