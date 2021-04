Semifinali di Champions League: Chelsea e Paris qualificate

Semifinali

Paris - Manchester City/Dortmund

Real Madrid/Liverpool - Chelsea

Il calendario delle semifinali verrà comunicato il 15 aprile.

Ranking UEFA: 13

Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: campione (2012)

Scorsa stagione: ottavi (S contro Bayern)

Il gol in sforbiciata di Giroud

Questa stagione

Bilancio: V7 P2 S1 GF19 Gs3

Miglior marcatore: Olivier Giroud (6)

Quarti di finale: 2-1 contro Porto

Ottavi di finale: 3-0 contro Atlético

Gruppo E: primo posto

La stagione finora

Dopo una fase a gironi quasi impeccabile, fondata su una difesa solida e un portiere ancora più solido come Edouard Mendy, il Chelsea si è fatto strada fino in semifinale. Agli ottavi ha avuto pochi pensieri contro una squadra temibile come l'Atlético, mentre ai quarti ha avuto vita ancora più facile contro il Porto.

Giocatore chiave

Mason Mount è diventato titolare inamovibile con Frank Lampard ma ha cambiato marcia dopo l'arrivo di Thomas Tuchel. Ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League nella gara di andata contro il Porto, ma offre un contributo prezioso anche lontano dal palcoscenico più importante.

Chi è l'allenatore?

Approdato sulla panchina dei Blues a gennaio, Thomas Tuchel ha raggiunto la scorsa finale di UEFA Champions League e vinto due campionati consecutivi con il Paris (2019 e 2020). Prima di trasferirsi in Francia aveva ottenuto buoni successi in Germania, vincendo la coppa nazionale con il Dortmund nel 2017.

Perché può vincere

Ancora imbattuto dall'arrivo di Tuchel, il Chelsea comincia ad accelerare progressivamente. Se il reparto offensivo continua a crescere come negli ultimi mesi, i Blues non hanno motivo di temere niente e nessuno. Similitudini con la stagione 2011/12? Allora, il cambio di allenatore in corsa portò a un grande trionfo.

Jon Phipps, reporter Chelsea

Ranking UEFA: 7°

Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: vicecampione (2020)

Scorsa stagione: finale (S contro Bayern)

Guarda i due gol di Mbappé contro il Bayern

Questa stagione

Bilancio: V6 P1 S3 GF20 GS10

Migliori marcatori: Neymar, Kylian Mbappé (6)

Quarti di finale: 3-3 contro Bayern (Paris vince ai gol in trasferta)

Ottavi di finale: 5-2 contro Barcelona

Gruppo H: primo posto

La stagione finora

In una stagione di alti e bassi, il Paris non ha mai mancato gli appuntamenti che contano. Battuti due volte nelle prime tre partite, i campioni di Francia si sono rimboccati le maniche e hanno vinto il girone, poi hanno cambiato allenatore e hanno alzato l'asticella sempre di più eliminando Barcellona e Bayern.

Giocatore chiave

Spalla di Neymar nelle precedenti stagioni, Kylian Mbappé ha puntato i riflettori verso di sé e continua ad esprimere le sue potenzialità. L'attaccante non si è sbloccato fino alla sesta giornata, ma poi ha segnato a valanga. Tre gol a Barcellona e due a Monaco: contributi che valgono la qualificazione, per un giocatore che toglie letteralmente il fiato con la sua velocità e la sua potenza.

Chi è l'allenatore?

Mauricio Pochettino ha interrotto il suo anno sabbatico accettando la chiamata del Paris a gennaio. Il tecnico argentino, 49 anni, aveva raggiunto la finale di UEFA Champions League con il Tottenham nel 2019 ma se n'era andato prima della fine dell'anno, com'è capitato anche a Thomas Tuchel sulla panchina del PSG nel 2020.

Perché può vincere

Una squadra capace di vincere 4-1 a Barcellona e umiliare il Bayern è temibile per forza di cose. Il Paris ha spezzato le catene che lo tenevano legato alla sconfitta nell'ultima finale, e le vittorie in Catalunya a Monaco ne hanno evidenziato la brutalità in avanti. Con Neymar nel ruolo di direttore d'orchestra, Mbappé a devastare le difese e Keylor Navas a compiere gesta eroiche sul fronte opposto, tutto è possibile.

Chris Burke, reporter Paris