Champions League: il punto sulle partite della prossima settimana

Chelsea, Manchester City, Paris e Real Madrid hanno un vantaggio da difendere, ma i quarti di finale di UEFA Champions League sono ancora tutti da decidere.

Leggi cosa possiamo aspettarci dalle gare di ritorno.

Ritorno quarti di finale

Martedì 13 aprile

Paris - Bayern (tot.: 3-2)

Chelsea - Porto (agg: 2-0)

Mercoledì 14 aprile

Liverpool - Real Madrid (tot.: 1-3)

Dortmund - Manchester City (tot.: 1-2)

Guarda la doppietta di Mbappé al Bayern

Mbappé trascinatore contro un Bayern mai domo

'Da servire col ghiaccio' è stato il titolo del quotidiano francese, 'L'Équipe', che ha evidenziato con sottile ironia la straordinaria prestazione di Kylian Mbappé nel gelo di Monaco dove il Paris ha vinto l'andata per 3-2 grazie a una doppietta del francese. L'attaccante del Paris, autore di otto gol nelle ultime quattro partite di UEFA Champions League, ha giocato con la maturità dei grandi e spera di continuare a segnare nel ritorno. "Amo questo tipo di gioco", ha detto.

Il Bayern si presenterà a Parigi sotto di un gol e senza il suo uomo simbolo Robert Lewandowski, ma con la certezza che quella dell'andata è stata solo una serata storta. I tedeschi infatti hanno tirato 31 volte in porta, e in un'altra serata probabilmente sarebbero entrate in rete quattro o cinque di queste conclusioni. "Nessuno avrebbe potuto dire nulla se avessimo vinto 5-3 o 6-3", ha detto Thomas Müller. "In qualche modo ci siamo tirati la zappa sui piedi. Ora dobbiamo rimontare lo svantaggio".

Highlights: Porto - Chelsea 0-2 (2 min)

Mendy pronto a difendere il vantaggio del Chelsea

Una vittoria per 2-0 nell'andata in 'trasferta' sembra più rassicurante sulla carta che non nella realtà per il Chelsea, dato che entrambe le partite si giocano a Siviglia. Il Porto oltre al risultato dovrà fare i conti con lo stato di forma della squadra inglese dall'arrivo di Thomas Tuchel. Nella vittoria dell'andata, Édouard Mendy ha ottenuto il 13esimo clean sheet in 16 partite del Chelsea dall'inizio di gennaio.

Al di là del risultato, il Porto può ripartire dall'ottima prestazione contro il Chelsea. Il tecnico Sérgio Conceição ha analizzato i cali che hanno portato gli avversari al gol, ed è certo di non commettere gli stessi errori nel ritorno. "Siamo a metà dei quarti, quindi crediamoci. I ragazzi sono stati fantastici. Conosciamo i punti di forza del Chelsea". Più difficile trovare i loro punti deboli.

Highlights: Real Madrid - Liverpool 3-1 (2 min)

Il Liverpool ancora una volta all'esame di spagnolo

Per la terza volta in tre stagioni, il Liverpool si presenta all'appuntamento con la gara decisiva della fase a eliminazione diretta dovendo per forza vincere in casa contro un avversario spagnolo. I Reds ancora non hanno ritrovato del tutto il loro migliore stato di forma, e in casa hanno perso due delle ultime cinque partite europee, ma la rete di Mohamed Salah a Madrid ha lasciato aperto il discorso qualificazione. "Ci dà almeno un'ancora di salvezza", ha detto Jürgen Klopp.

Lo sa bene il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, che ha commentato: "Siamo in buona posizione ma sappiamo che Anfield è sempre uno stadio difficile in cui giocare". Tuttavia dopo aver vinto sei delle ultime sette partite di UEFA Champions League, i 13 volte campioni d'Europa sanno di non essere con le spalle al muro. Karim Benzema, nel frattempo, deve segnare un solo gol per raggiungere una leggenda del Real Madrid, Raúl González, a quota 71 gol nella massima competizione europea.

De Bruyne highlights e reazioni a caldo

Haaland contro De Bruyne: chi avrà la meglio?

Il Dortmund può essere orgoglioso della prestazione in casa del City dati i pronostici catastrofici prima dell'andata. La BILD sa bene che la mancanza di gol di Erling Haaland nell'andata può essere uno stimolo in più in vista del ritorno: "Haaland ha segnato contro ogni squadra che ha affrontato in Champions League. Ciò significa che contro il City deve ancora segnare".

Tuttavia anche se il norvegese spezzerà l'incantesimo contro la ex squadra di suo padre, riuscire ad arginare questo City è una vera e propria impresa per la squadra di Edin Terzić. Kevin De Bruyne ha fatto quattro assist in questa UEFA Champions League, oltre ad aver segnato due gol, ed è fiducioso: "Sono in grado di crearci tanti problemi ma sappiamo di essere bravi abbastanza per andare lì a vincere".

Semifinali

Bayern / Paris - Man. City / Dortmund

Real Madrid / Liverpool - Porto / Chelsea

Le semifinali si giocheranno il 27/28 aprile e 4/5 maggio.

Finale

Atatürk Olympic Stadium, Istanbul: 29 maggio