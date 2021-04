Nasce il canale TikTok della UEFA Champions League

La UEFA Champions League lancia il suo canale ufficiale su TikTok per intrattenere milioni di tifosi con video brevi che celebrano i grandi campioni, le partite e la storia della competizione per club più famosa del mondo.

Il canale, @ChampionsLeague, offrirà contenuti a una nuova generazione di tifosi su TikTok, una comunità che continua a crescere in oltre 150 paesi ed è disponibile in 75 lingue. Nuove forme di narrazione si affiancheranno a un ricco archivio di momenti storici, come il gol al volo di Zinédine Zidane, i balletti di Ronaldinho e i gol di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

I tifosi potranno anche andare dietro le quinte, conosceranno da vicino i protagonisti e vivranno i momenti più importanti della competizione, che prosegue con le ultime otto squadre alla ricerca di un trionfo a Istanbul.

La nascita del canale TikTok ribadisce la missione della UEFA, ovvero fare in modo che il calcio sia lo sport più coinvolgente del mondo, e allargherà significativamente una comunità globale di oltre 185 milioni di follower sui social media.

@ChampionsLeague è il secondo account della UEFA su TikTok dopo @EURO2020, nato a febbraio quando la piattaforma di intrattenimento digitale è stata presentata come Global Sponsor del Campionato Europeo. Secondo gli ultimi conteggi, l'account di EURO ha oltre 250.000 follower, con 23,65 milioni di visualizzazioni video.

La UEFA Champions League è la competizione sportiva più seguita al mondo su numerose piattaforme. Questi i canali ufficiali:

Sito web: UEFA.com/uefachampionsleague

App: Official UEFA Champions League

TikTok: @ChampionsLeague

Instagram: @ChampionsLeague

Facebook: @ChampionsLeague

Twitter: @ChampionsLeague

VK (russo): @ChampionsLeague

Sina Weibo (cinese): @uefacn

Twitter (spagnolo): @LigadeCampeones

Twitter (giapponese): @UCLJapan