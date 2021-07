Buon compleanno, Erling Haaland!

Dopo 22 partite nelle competizioni UEFA per club, Erling Haaland, che oggi compie 21 anni, ha realizzato ben 24 gol, andando a segno almeno una volta contro ogni singola squadra affrontata in UEFA Champions League (ad esclusione del Manchester City, che ha eliminato il Borussia Dortmund ai quarti di finale 2020/21).

Haaland è stato capocannoniere della UEFA Champions League 2020/21 con 10 gol: UEFA.com celebra un fenomeno del calcio moderno.

• Con 24 gol nelle sue prime 20 gare europee (prima delle sfide con il City), Haaland ha una media realizzativa senza precedenti. Allo stesso punto della carriera, altri grandi campioni dell'era moderna non gli si sono neanche avvicinati; dopo lo stesso numero di partite, Kylian Mbappé aveva segnato 12 gol, Lionel Messi otto, Robert Lewandowski sei e Cristiano Ronaldo solo uno.

Perché Erling Haaland ha feeling con la Champions League?

• Anche i migliori marcatori delle prime competizioni UEFA per club non eguagliano i numeri di Haaland. Dopo 20 partite, Ferenc Puskás e Alfredo Di Stéfano del Real Madrid avevano segnato rispettivamente 19 e 21 gol; José Altafini ne ha segnati 21 nelle prime 20 gare europee con l'AC Milan, mentre negli anni '70 Gerd Müller e Jupp Heynckes ne hanno realizzati rispettivamente 15 e 18.

• Haaland è già il terzo miglior marcatore norvegese di sempre nelle competizioni UEFA per club dietro Harald Brattbakk (31 gol in 75 partite) e John Carew (28 in 85) ed è a pari merito con Toré André Flo (61 partite per lo stesso numero di gol). Ole Gunnar Solskjær, suo ex allenatore al Molde, ha concluso la carriera con 23 reti in Europa.

• Finora, solo una squadra oltre al City è riuscita a impedire ad Haaland di segnare nelle competizioni continentali. L'attaccante è rimasto a secco nel giorno del suo esordio europeo con il Molde, battuto 2-1 dai nordirlandesi del Glenavon in una gara di qualificazione di UEFA Europa League a luglio 2018. Ha segnato il suo primo gol nella partita successiva, vinta 3-0 contro gli albanesi del Laç.

Erling Haaland in UEFA Europa League contro l'Hibernian ad agosto 2018 AFP via Getty Images

• Rhys Marshall del Glenavon ricorda l'esordio del giovane norvegese: "Non ha quasi toccato palla, per dare merito ai nostri difensori. Era molto giovane è c'erano ben 18 o 19 osservatori a guardarlo. Tutti noi lo conoscevamo perché se ne parlava molto. Era estate e credo che a gennaio sia passato al Salisburgo".

• Sorprendentemente, le statistiche di Haaland sono migliorate di pari passo con la sua ascesa internazionale; l'attaccante ha segnato quattro gol in cinque partite europee con il Molde, otto in sette gare con il Salisburgo e 12 in otto partite con il Dortmund.

• Questi dati – 24 gol in 22 partite – equivalgono a una media di 1,09 gol a partita. Se continuasse con questo ritmo, Haaland supererebbe il record di Cristiano Ronaldo (137 gol in Europa) alla 127ª partita continentale. Se Ronaldo avesse segnato con la stessa media di Haaland nelle 184 gare europee disputate finora, oggi sarebbe a oltre 200 gol.

Contro quali squadre ha segnato Haaland?



• Tutte tranne Glenavon e City, dieci club in totale: Club Brugge, Genk, Hibernian, Laç, Lazio, Liverpool, Napoli, Paris, Sevilla e Zenit. Otto dei suoi gol sono stati contro avversari belgi, uno ogni 33 minuti.



Squadra avversaria Partite Minuti Gol Minuti per gol Club Brugge

2 165 4 41 min 15 s Genk 2 100 4 25 min Glenavon 1 81 - - Hibernian 1 83 2 41 min 30 s Laç 1 74 1 74 min Lazio 1 90 1 90 min Liverpool 2 109 1 109 min Manchester City 2 180 - - Napoli 3 169 3 56 min 20 s Paris 2 180 2 90 min Sevilla 2 180 4 45 min Zenit 3 258 2 129 min TOTALE 22 1669 24 69 min 32s



Quando ha segnato Haaland in UEFA Champions League?

• I gol realizzati finora da Haaland sono ripartiti uniformemente fra entrambi i tempi, ma gli avversari dovrebbero temerlo di più poco prima di andare al riposo: sette delle sue 24 reti, infatti, sono arrivate negli ultimi 15 minuti della prima frazione di gioco.



Minuto Gol (rigori) 0-10 2 (1) 11-20 3 (1) 21-30 1 31-40 5 (1) 41-fine primo tempo 2 Primo tempo 13 46-55 1(1) 56-65 2 66-75 3 76-85 3 85-fine secondo tempo 2 Secondo tempo 11 TOTALE 24

Ultimo aggiornamento: 21/07/21