Anteprima UEFA Champions League: le partite di mercoledì

Bayern e Paris non hanno bisogno di presentazioni dopo l'ultima finale di UEFA Champions League, mentre il Chelsea sfiderà il Porto

Ecco l'anteprima delle partite di mercoledì.



Andata dei quarti di finale

Martedì 6 aprile

Manchester City - Dortmund

Real Madrid - Liverpool

Mercoledì 7 aprile

Porto - Chelsea

Bayern - Paris

Highlights: Juventus - Porto 3-2 (dts)

Porto al test del DNA

Agli ottavi, il Porto ha sorpreso tutti eliminando la Juventus nonostante una sconfitta per 3-2 in 10 uomini a Torino. Per questo, il tecnico Sérgio Conceição ha dichiarato: "Non abbiamo mai smesso di crederci, è questo il vero DNA del Porto". La squadra, però, dovrà superarsi ancora una volta contro il Chelsea, viste le assenze per squalifica di Mehdi Taremi e Sérgio Oliveira (miglior realizzatore dei portoghesi in Europa con cinque gol). Neanche il fattore campo potrà aiutare i lusitani, perché entrambe le partite si giocano a Siviglia.

Highlights finale 2020: Paris - Bayern 0-1

Bayern e Paris si ritrovano

Kingsley Coman, nato a Parigi, ha segnato il gol che ha deciso la finale di UEFA Champions League 2020 tra Bayern e Paris e ha un'altra possibilità di affondare la sua ex squadra. Stavolta, però, la sorte sembra aver aiutato il PSG: Robert Lewandowski è infortunato e salterà entrambe le partite, mentre Mauricio Pochettino ritrova Neymar dopo diverse settimane in infermeria. Eric Maxim Choupo-Moting, che oggi è al Bayern ma ha giocato la finale del 2020 con il Paris, ha commentato: "Non vedo l'ora che arrivi la partita, sarà una reunion molto interessante".