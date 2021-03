Sorteggio quarti di Champions League: Bayern-Paris e Real Madrid-Liverpool

Sorteggio dei quarti di finale di Champions League

Manchester City (ENG) - Borussia Dortmund (GER)

Porto (POR) - Chelsea (ENG)

Bayern München (GER) - Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP) - Liverpool (ENG)

Sorteggio semifinali di Champions League

Le squadre dei quarti

Bayern / Paris - Manchester City / Dortmund

Real Madrid / Liverpool - Porto / Chelsea

Quando si gioca?

Le partite di andata dei quarti di finale si giocano martedì 6 e mercoledì 7 aprile, mentre quelli di ritorno sono in programma martedì 13 e mercoledì 14 aprile. Le semifinali si disputano il 27/28 aprile e il 4/5 maggio.



Cosa succede se le partite terminano in parità?

Se le partite sono in parità dopo 180 minuti, vengono innanzitutto decise in base ai gol segnati in trasferta. Se non è ancora possibile decretare una vincitrice, si giocano i tempi supplementari. Se le due squadre segnano lo stesso numero di gol durante i 30 minuti supplementari, quelli segnati fuori casa valgono doppio. Se non segnano, si va ai calci di rigore.

Procedura di sorteggio

Il sorteggio è stato diretto: tutte le squadre sono state inserite nella stessa urna, non erano previste teste di serie ed erano ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.

C'è stato anche un sorteggio per la finale?

La finale si gioca allo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul

Sì, per motivi amministrativi. La vincitrice della semifinale 1 sarà considerata squadra "in casa" pro forma in finale, che si giocherà sabato 29 maggio allo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul (Turchia).

Come prosegue la stagione?

Quarti di finale

Andata: 6/7 aprile

Ritorno: 13/14 aprile

Semifinali

Andata: 27/28 aprile

Ritorno: 4/5 maggio

Finale

Stadio Olimpico Atatürk, Istanbul: 29 maggio