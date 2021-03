Classifica marcatrici Women's Champions League: lotta serrata tra Hermoso, Mewis e tante altre

La corsa al trono della migliore marcatrice di questa UEFA Women's Champions League si fa sempre più combattuta.

In questa stagione tutta a eliminazione diretta, l'ultima prima dell'introduzione della fase a gironi del 2021/22, sette calciatrici sono a quota quattro gol. Di queste, cinque scenderanno in campo nei quarti: Jelena Čanković e Sanne Troelsgaard del Rosengård, Jenni Hermoso del Barcellona, Melvine Malard del Lione e l'acquisto estivo del Manchester City, ovvero la statunitense Sam Mewis.



Inoltre, a un gol di distanza ci sono tantissime calciatrici, di cui nove ancora in corsa nei quarti. Nessuna di queste a quota quattro o tre gol ha mai vinto il titolo di capocannoniere in passato, anche se calciatrici come Zsanett Jakabfi (due in questa, la sua ultima stagione al Wolfsburg) e Pernille Harder (uno col suo nuovo club, il Chelsea) non sono presenti in questa classifica.

Classifica marcatrici 2020/21 (qualificazioni comprese)

4 Jelena Čanković (Rosengård)

4 Jenni Hermoso (Barcellona)

4 Špela Kolbl (Pomurje)

4 Melvine Malard (Lione)

4 Sam Mewis (Manchester City)

4 Violeta Slović (Spartak Subotica)

4 Sanne Troelsgaard (Rosengård)



Classifica marcatrici 2020/21 (solo fase a eliminazione diretta)

Sam Mewis has made a big impression in her first European season Getty Images

4 Jelena Čanković (Rosengård)

4 Jenni Hermoso (Barcelona)

4 Melvine Malard (Lyon)

4 Sam Mewis (Manchester City)

4 Sanne Troelsgaard (Rosengård)

3 Anna Anvegård (Rosengård)

3 Beth England (Chelsea)

3 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

3 Fran Kirby (Chelsea)

3 Sydney Lohmann (Bayern München)

3 Lieke Martens (Barcelona)

3 Caroline Seger (Rosengård)

3 Georgia Stanway (Manchester City)

3 Ellen White (Manchester City)

3 Mateja Zver (St. Pölten)

Classifica marcatrici per stagione (qualificazioni comprese)

UEFA Women's Champions League

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern München) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (FFC Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern München) 11

UEFA Women's Cup

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12

Classifica marcatrici di tutti i tempi

Riflettori su Ada Hegerberg

53 Ada Hegerberg (Stabæk/Turbine Potsdam/Lyon)

51 Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg)

48 Conny Pohlers (Turbine Potsdam/FFC Frankfurt/Wolfsburg)

47 Eugénie Le Sommer (Lyon)

46 Marta (Umeå/Tyresö/Rosengård)

43 Camille Abily (Montpellier/Lyon)

42 Lotta Schelin (Lyon/Rosengård)

40 Nina Burger (Neulengbach)

39 Hanna Ljungberg (Umeå)

38 Inka Grings (Duisburg/Zürich)