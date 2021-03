Anteprima UEFA Champions: le partite di questa settimana

Manchester City e Real Madrid andranno al sorteggio dei quarti di UEFA Champions League, in programma venerdì, ma riusciranno Lazio e Atlético a rimontare contro Bayern e Chelsea?

Ecco l'anteprima delle gare di stasera.

Ritorno ottavi di finale

Martedì 16 marzo

Manchester City - Mönchengladbach 2-0 (tot. 4-0)

Real Madrid - Atalanta 3-1 (tot. 4-1)

Mercoledì 17 marzo

Bayern - Lazio

Chelsea - Atlético

Muro contro muro tra Chelsea e Atlético

Highlights: Atlético - Chelsea 0-1

Il Chelsea è in leggero vantaggio grazie al gol in rovesciata di Olivier Giroud a Bucarest, ma il tecnico Thomas Tuchel sa che la sfida è tutt'altro che finita: l'Atlético, infatti, ha vinto in casa del Liverpool e lo ha eliminato a questo turno un anno fa. Vista la poca differenza tra le due squadre all'andata, una fiammata può ancora cambiare tutto. "Il ritorno sarà difficile, ma è così in ogni partita di Champions League game", ha detto il Diego Simeone con il solito pragmatismo.

Highlights: Lazio - Bayern 1-4

Bayern o Bayern B contro la Lazio?

Il Süddeutsche Zeitung ha scritto che il 4-1 del Bayern a Roma è stato "quasi troppo facile": decimata dagli infortuni e dopo una serie di risultati altalenanti, la squadra bavarese è riuscita a cambiare marcia senza alcuno sforzo in Europa. Mentre una rimonta della Lazio appare improbabile, sarà interessante vedere l'atteggiamento del Bayern: si affiderà ai "soliti noti" o darà più spazio a giocatori come il 17enne Jamal Musiala, a segno nella gara di andata?