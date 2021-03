Anteprima UEFA Champions: le partite di questa settimana

Manchester City e Bayern hanno un piede ai quarti di finale di UEFA Champions League, mentre il Real Madrid e l'Atlético dovranno faticare al ritorno degli ottavi di finale.

Ecco l'anteprima delle gare di martedì e mercoledì.

Ritorno ottavi di finale

Martedì 16 marzo

Manchester City - Mönchengladbach

Real Madrid - Atalanta

Mercoledì 17 marzo

Bayern - Lazio

Chelsea - Atlético

Highlights: Atalanta - Real Madrid 0-1

Il Real Madrid teme l'Atalanta

In 10 uomini a partire dal 17' per l'espulsione di Remo Freuler, l'Atalanta non è riuscita a vincere in casa per la quarta volta in questa edizione della UEFA Champions League, subendo il gol di Ferland Mendy a pochi minuti dalla fine. "Non mi aspettavo una serata tranquilla", ha commentato il portiere delle merengues Thibaut Courtois, che al ritorno potrebbe esserlo molto meno contro una squadra che ha vinto in casa di Midtjylland, Liverpool e Ajax senza subire gol. "Dobbiamo semplicemente vincere a Madrid - ha replicato il tecnico atalantino Gian Piero Gasperini -. Non possiamo pensarci troppo, abbiamo solo una possibilità".

Highlights: Mönchengladbach - Manchester City 0-2

La forza brutale del City

In vantaggio di due gol dopo la gara di andata, il City sembra sempre di più la squadra da battere in UEFA Champions League, come ammette anche Josep Guardiola: "Se la gente vuole dire che siamo i favoriti, va bene, lo accettiamo". Difficile immaginare una risurrezione del Gladbach contro una squadra che il tecnico Marco Rose ha definito "brutalmente forte", ma la formazione tedesca non è stata la prima ad andare a vuoto contro gli Sky Blues: il City, infatti, non subisce gol da 616 minuti in UEFA Champions League. Interrompere questo primato rappresenta l'unica speranza di sopravvivere per il Gladbach.

Highlights: Atlético - Chelsea 0-1

Muro contro muro tra Chelsea e Atlético

Il Chelsea è in leggero vantaggio grazie al gol in rovesciata di Olivier Giroud a Bucarest, ma il tecnico Thomas Tuchel sa che la sfida è tutt'altro che finita: l'Atlético, infatti, ha vinto in casa del Liverpool e lo ha eliminato a questo turno un anno fa. Vista la poca differenza tra le due squadre all'andata, una fiammata può ancora cambiare tutto. "Il ritorno sarà difficile, ma è così in ogni partita di Champions League game", ha detto il Diego Simeone con il solito pragmatismo.

Highlights: Lazio - Bayern 1-4

Bayern o Bayern B contro la Lazio?

Il Süddeutsche Zeitung ha scritto che il 4-1 del Bayern a Roma è stato "quasi troppo facile": decimata dagli infortuni e dopo una serie di risultati altalenanti, la squadra bavarese è riuscita a cambiare marcia senza alcuno sforzo in Europa. Mentre una rimonta della Lazio appare improbabile, sarà interessante vedere l'atteggiamento del Bayern: si affiderà ai "soliti noti" o darà più spazio a giocatori come il 17enne Jamal Musiala, a segno nella gara di andata?