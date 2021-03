Le squadre dei quarti di Champions League: Dortmund e Porto

Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Champions League verrà trasmesso in diretta streaming venerdì 19 marzo da mezzogiorno su UEFA.com.

Ranking UEFA: 12°

Miglior piazzamento: vincitore (1997)

Passata stagione: ottavi di finale (S col Paris)

Guarda lo splendido gol di Haaland nella vittoria del Dortmund

Questa stagione

Bilancio: V5 P2 S1 GF17 GS9

Miglior marcatore: Erling Haaland (10)

Ottavi di finale: 5-4 - Siviglia

Gruppo F: primo

Giocatore chiave

Le speranze del Dortmund di prolungare la corsa in UEFA Champions League sembrano essere riposte tutte su Erling Haaland - e chi può biasimarli? Con un incredibile bottino di 20 gol in 14 partite, Haaland è il favorito per vincere la classifica marcatori di questa edizione. C'è qualcosa o qualcuno in grado di fermarlo?

Chi è l'allenatore?

Edin Terzić è il nuovo volto del club tedesco come allenatore ad interim fino a fine stagione. Ex allenatore delle giovanili del BVB e analista di Klopp, il 38enne era assistente dell'ex tecnico Lucien Favre, esonerato dopo un 5-1 casalingo subito contro lo Stoccarda.

Perché potrebbe vincere

In una recente intervista a UEFA.com, Haaland ha detto "chiamateci semplicemente gli sfavoriti". È una nomea che porta bene al BVB che nel 1997 ha vinto proprio da sfavorito e nel 2013 è arrivato in finale contro ogni pronostico. Con un motore a pieni giri che può contare su talenti puri come Haaland, Sancho e compagni, il Dortmund può impensierire tutte le grandi d'Europa.

James Thorogood, reporter Dortmund

Ranking UEFA: 15°

Miglior piazzamento: campione x2 (1987, 2004)

Passata stagione: non si è qualificato

Highlights (2 min): Porto - Juventus 2-1

Questa stagione

Bilancio: V5 P1 S2 GF14 GS7

Miglior marcatore: Sérgio Oliveira (5)

Ottavi di finale: 4-4 - Juventus (vittoria per i gol in trasferta)

Gruppo C: secondo

Giocatore chiave

In una squadra di gregari instancabili, Jesús Corona al momento è il trascinatore di questo Porto. Corona dà equilibrio al centrocampo in fase di copertura e offre qualità in fase d'attacco facendo la differenza negli uno contro uno e nei cross. Nella sua migliore stagione al Porto, Corona ha dimostrato di potere cambiare il volto a una partita in qualsiasi momento sia con assist, con interventi difensivi nella propria area ma anche con gol fantastici.

Chi è l'allenatore?

Dopo tre campionati vinti da giocatore con il Porto in due periodi diversi, Sérgio Conceição ne ha conquistati altri due da allenatore dopo il suo arrivo dal Nantes nel 2017.

Perché può vincere

Come quando ha vinto 17 anni fa, anche questa volta il Porto è chiaramente sfavorito. La formazione lusitana è stata l'ultima squadra al di fuori dei primi cinque campionati europei a vincere la Coppa dei Campioni, e in questa edizione ha già dimostrato quanto sappia essere competitiva. Solida in difesa, possiede cuore e passione del suo allenatore e sa anche essere cinica in attacco. Salvo infortuni ai giocatori chiave, questo Porto può competere con chiunque.

Carlos Machado, reporter Porto