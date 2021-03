Anteprima UEFA Champions League: le partite di mercoledì

Il Barcellona dovrà tentare un'altra grande rimonta e il Liverpool cercherà di completare l'opera contro il Lipsia nelle gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League di mercoledì.

Gare di ritorno degli ottavi di finale

Martedì 9 marzo

Juventus - Porto 3-2 (tot. 4-4, Porto vince per i gol in trasferta)

Dortmund - Siviglia 2-2 (tot. 5-4)

Mercoledì 10 marzo

Liverpool - Leipzig

Paris - Barcellona

Il Paris vuole interrompere la maledizione del Barcellona

Se la situazione è poco incoraggiante per il Lipsia, è decisamente drammatica per il Barcellona. Dopo la sconfitta casalinga per 4-1 contro un Paris trascinato da un super Kylian Mbappé, la squadra di Ronald Koeman deve compiere un'impresa che è riuscita solo tre volte finora: ribaltare uno svantaggio di tre gol.

In un'altra occasione (e chi se la dimentica?), la vittoria è arrivata addirittura dopo quattro gol di svantaggio: il ricordo della 'Remontada' contro il PSG agli ottavi del 2016/17 offre qualche speranza al Barcellona, ma va ricordato che quel 4-0 è stato rimontato in casa.

Un Liverpool altalenante attende il Lipsia

Highlights (2 min): Lipsia-Liverpool 0-2

Mohamed Salah e Sadio Mané nell'andata hanno regalato la vittoria in trasferta al Liverpool per 2-0 e un po' di sollievo al tecnico dei Reds, Jürgen Klopp, che ha detto: "Era la partita che volevamo, la partita di cui avevamo bisogno". Il Liverpool sembra ancora vulnerabile, come sa bene l'allenatore del Lipsia, Julian Nagelsmann: "Dobbiamo recuperare i due gol per arrivare almeno ai tempi supplementari, ma si riparte dallo 0-0 e abbiamo dimostrato [all'andata] che siamo in grado di affrontarli e creare occasioni".