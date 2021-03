Anteprima UEFA Champions League: le partite della settimana

Quattro ottavi di finale si concludono la prossima settimana, con Cristiano Ronaldo che proverà a proseguire il cammino in UEFA Champions League, ed Erling Haaland che prosegue la corsa verso la vetta della classifica marcatori di questa edizione.

Cosa dobbiamo aspettarci nelle sfide di martedì e mercoledì?



Gare di ritorno degli ottavi di finale

Martedì 9 marzo

Juventus - Porto

Dortmund - Siviglia

Mercoledì 10 marzo

Liverpool - Leipzig

Paris - Barcellona

Highlights (2 min): Porto-Juventus 2-1

Il Porto vola a Torino con un vantaggio minimo

I giornali portoghesi hanno accolto in maniera euforica il 2-1 del Porto sulla Juventus nella gara d'andata, ma il tecnico Sérgio Conçeicão è stato più misurato: "Non è stata una gara perfetta perché abbiamo subito un gol". I Dragoni avrebbero potuto fare il 3-0 a un certo punto, e invece si presentano alla partita di Torino con un solo gol di vantaggio al cospetto di un Cristiano Ronaldo consapevole di poter eguagliare il record di 177 presenze di Iker Casillas se la sua squadra dovesse superare questo turno. In caso contrario, il 36enne portoghese dovrà aspettare il prossimo autunno per raggiungere anche questo record.



Il Siviglia contro il 'mostro'

Highlights (2 min): Siviglia-Dortmund 2-3

La stampa spagnola ha speso solo parole d'elogio per Erling Haaland dopo le due reti che hanno permesso al Dortmund di vincere 3-2 a Siviglia; Marca ha titolato 'Hammer Haaland', mentre l'articolo iniziava con le parole: 'Un mostro di nome...'. Il mostruoso attaccante del Dortmund è momentaneamente il capocannoniere di questa stagione con otto gol, e la stampa tedesca è tutta ai suoi piedi, tanto che la Bild ha scritto che Haaland 'gioca una Champions League tutta sua'. Il Siviglia di Julen Lopetegui è pronto alla battaglia. Un gol a inizio gara potrebbe cambiare tutto.

Un Liverpool altalenante attende il Lipsia

Highlights (2 min): Lipsia-Liverpool 0-2

Mohamed Salah e Sadio Mané nell'andata hanno regalato la vittoria in trasferta al Liverpool per 2-0 e un po' di sollievo al tecnico dei Reds, Jürgen Klopp, che ha detto: "Era la partita che volevamo, la partita di cui avevamo bisogno". Il Liverpool sembra ancora vulnerabile, come sa bene l'allenatore del Lipsia, Julian Nagelsmann: "Dobbiamo recuperare i due gol per arrivare almeno ai tempi supplementari, ma si riparte dallo 0-0 e abbiamo dimostrato [all'andata] che siamo in grado di affrontarli e creare occasioni".

Il Paris vuole interrompere la maledizione del Barcellona

Se la situazione è poco incoraggiante per il Lipsia, è decisamente drammatica per il Barcellona. Dopo la sconfitta casalinga per 4-1 contro un Paris trascinato da un super Kylian Mbappé, la squadra di Ronald Koeman deve compiere un'impresa che è riuscita solo tre volte finora: ribaltare uno svantaggio di tre gol.