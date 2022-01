Manchester City - Mönchengladbach: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Manchester City ospita il Mönchengladbach al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League il 16 marzo alle 21:00 CET. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, le dichiarazioni e le analisi degli esperti.

I gol di Bernardo Silva e Gabriel Jesus a Budapest hanno avvicinato il City alla quarta qualificazione consecutiva ai quarti di finale.

Highlights: Mönchengladbach - Man. City 0-2

Dove guardare la partita in TV

Statistiche

Manchester City

Forma: VVSVVVV

Ultima partita: Fulham - Manchester City 0-3, 13/03

Situazione attuale: 1° in Premier League

Mönchengladbach

Forma: SSSSSS

Ultima partita: Augsburg - Mönchengladbach 3-1, 12/03

Situazione attuale: 10° in Bundesliga

Probabili formazioni

Guarda tutti i gol del Man. City nella fase a gironi

Man. City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündoğan; Ferran Torres, De Bruyne, Sterling; Agüero



Gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Wolf; Pléa



Il parere degli esperti

Matthew Howarth, reporter Man. City: la vittoria del City per 2-0 a febbraio ha aperto la strada a una gara di ritorno che non dovrebbe dare problemi. La squadra di Pep Guardiola è reduce da 23 vittorie nelle ultime 24 gare fra tutte le competizioni e non vorrà perdere il passo contro un Gladbach che ha iniziato a vacillare dopo una buona partenza in stagione. Credo che i Citizens si qualificheranno ai quarti in grande stile.

James Thorogood, reporter Gladbach: con una sola vittoria nelle ultime 10 gare ufficiali, il Gladbach comincia a perdere i pezzi. Se Hannes Wolf avesse segnato nel finale a Budapest, forse ora la situazione sarebbe diversa, ma è anche vero che la squadra tedesca non ha niente da perdere dopo aver toccato il fondo con la sua peggiore prestazione in UEFA Champions League.

L'opinione dal campo

Marco Rose, allenatore Gladbach: "Per noi è una gara importante; è una partita di Champions League e abbiamo lavorato molto per essere qui. Abbiamo perso 2-0 all'andata, ma cercheremo di cambiare qualcosa e di giocare meglio".

Florian Neuhaus, centrocampista Gladbach: "Il City ha giocato con una difesa molto alta [all'andata] e se fossimo stati più bravi con l'ultimo pallone, avremmo avuto più possibilità. Al ritorno dobbiamo osare di più".

