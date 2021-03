Classifica marcatori Serie A 2020/21: Muriel scala la vetta

Nella Serie A 2020/21, lo scettro dei bomber ha diversi pretendenti. Una sfida nella sfida che continua ad appassionare e che vede al momento in testa Cristiano Ronaldo, tallonato da Romelu Lukaku.

Il fuoriclasse della Juventus ha già timbrato 20 volte il cartellino in questa Serie A, arrivando a 12 stagioni di fila con almeno 20 gol segnati in campionato.

Lukaku, come detto, sta dando filo da torcere a CR7. L’attaccante belga ex Chelsea, Everton e Manchester United, è a due gol da Ronaldo. Di seguito ecco Luis Muriel, a segno nel successo per 3-1 di venerdì dell'Atalanta contro lo Spezia e ora a quota 16 gol, con Zlatan Ibrahimović e Ciro Immobile che completano la top 5 con 14 reti.

Zlatan Ibrahimović, sempre decisivo nel Milan Getty Images

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2020/21

1. Cristiano Ronaldo (Juventus) 20 gol

2. Romelu Lukaku (Inter) 18

3. Luis Muriel (Atalanta) 16

4. Zlatan Ibrahimović (Milan) 14

4. Ciro Immobile (Lazio) 14

6. Lautaro Martínez (Inter) 13



6. Lorenzo Insigne (Napoli) 13

6. João Pedro (Cagliari) 13

9. Simy (Crotone, 12)

10. Andrea Belotti (Torino) 11

10. Francesco Caputo (Sassuolo) 11