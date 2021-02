Anteprima UEFA Champions League: le partite della settimana

Thomas Tuchel e la nuova sfida col Chelsea, Ciro Immobile contro Robert Lewandowski, l'Atalanta contro i 13 volte campioni d'Europa e una sfida inedita tra City e Gladbach. Questo e molto altre nelle partite di UEFA Champions League di questa settimana.

Partite (clicca per la marcia di avvicinamento alla gara)

Martedì 23 febbraio

Atlético - Chelsea

Lazio - Bayern

Mercoledì 24 febbraio

Atalanta - Real Madrid

Mönchengladbach - Man. City

Guarda tutti i gol dell'Atlético nella fase a gironi

La fortezza Atlético attende il Chelsea di Tuchel

Thomas Tuchel ha guidato il Paris nella fase a gironi ma si presenta agli ottavi da allenatore del Chelsea. Per il neo tecnico dei Blues è un battesimo del fuoco in Champions League dove affronterà l'Atlético di Simeone che in casa in Europa ha perso una sola delle ultime 29 partite - anche se proprio contro il Chelsea 2-1 nella fase a gironi 2017/18. I Blues hanno vinto 4-0 in casa del Siviglia nell'ultima partita in Spagna: buon auspicio per il loro nuovo allenatore?

Guarda tutti i gol del Bayern nella fase a gironi

Immobile contro Lewandowski

Robert Lewandowski ha vinto praticamente tutto nella passata stagione tranne la Scarpa d'Oro ESM – premio che va al capocannoniere dei campionati europei. L'attaccante polacco agli ottavi affronterà l'uomo che gli ha negato quel titolo, ovvero Ciro Immobile. Il calciatore della Lazio è indietro rispetto a Lewandowski nella classifica dei goleador in campionato, ma nella fase a gironi di UEFA Champions League l'italiano ha segnato cinque reti contro le tre dell'attaccante del Bayern. Saranno loro i protagonisti assoluti di questa sfida?

Guarda tutti i gol dell'Atalanta nella fase a gironi

Davide contro Golia, l'Atalanta affronta il Real Madrid

Sulla carta non c'è partita: l'Atalanta, alla seconda partecipazione in UEFA Champions League, contro i 13 volte campioni d'Europa. La Dea dal canto suo è specializzata contro le big: ha vinto 2-0 in casa del Liverpool nella fase a gironi, e ha eliminato gli spagnoli del Valencia agli ottavi della passata edizione. "Sappiamo che tipo di squadra è. Abbiamo il massimo rispetto per loro", ha detto il tecnico del Real, Zinédine Zidane che deve fare i conti con il recupero o meno di Karim Benzema: "Se sta bene, sarà con noi, se no no".

Guarda la tripletta di Agüero nel 2016 contro il Gladbach

Il Gladbach pronto a invertire la rotta col City

Il Gladbach non ha mai vinto contro il City in quattro partite della fase a gironi nelle ultime stagioni (P1 S3) ma può affidarsi alla storia per affrontare con più fiducia la sua prima sfida a eliminazione diretta di UEFA Champions League. Nel 1978/79, i Fohlen (puledri) hanno eliminato il City prima di vincere la Coppa UEFA 1978/79. Il City è un avversario molto temibile ma il tecnico di casa, Marco Rose, non parte sconfitto: "È una grande sfida e non vediamo l'ora di scendere in campo".