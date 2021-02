Barcellona - Paris 1-4: Mbappé protagonista assoluto

Con una straordinaria prestazione di Kylian Mbappé, il Paris travolge il Barcellona e compie un grande passo verso i quarti di finale.



La partita in pillole

Il Barcellona ha la meglio nelle fasi iniziali dell'incontro. Dopo una parata di Keylor Navas su Antoine Griezmann, Lionel Messi apre le marcature su rigore per uno sgambetto in area di Layvin Kurzawa su Frenkie de Jong.

Il Paris risponde a tono con Mbappé, che insacca di potenza da pochi metri, e ha anche la possibilità di pareggiare con Kurzawa, ma Marc-André ter Stegen lo neutralizza.

L'estremo difensore del Barcellona non può fare altro per fermare il PSG, che segna due volte a metà del secondo tempo. Mbappé firma il secondo gol personale dopo una volata di Florenzi sulla destra, poi Moise Kean incorna in rete una punizione di Leandro Paredes e regala ulteriore tranquillità agli ospiti.

Si ha la sensazione che Mbappé possa ancora infliggere il colpo di grazia: è proprio quello che succede a 5' dalla fine, quando batte Stegen con una precisa conclusione all'incrocio.

Formazioni

Barcellona: Ter Stegen; Dest (Mingueza 71'), Piqué (Puig 78'), Lenglet, Alba; De Jong, Busquets (Pjanić 78'), Pedri (Trincão 78'); Messi, Griezmann (Braithwaite 85'), Dembélé

Paris: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye (Herrera 46'), Paredes; Kean (Danilo 85'), Verratti (Draxler 73'), Mbappé; Icardi