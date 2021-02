L'inno della Champions League è il momento #UCLFeeling più votato

Nell'ambito della campagna 'That #UCLFeeling' di questa stagione, la UEFA ha chiesto a giocatori e tifosi di spiegare cosa renda una serata di UEFA Champions League così speciale. Dai brividi prima dell'ingresso in campo dei migliori giocatori del mondo, alla gioia nel vedere la propria squadra compiere una rimonta epica, la competizione è famosa per tutti questi momenti emozionanti che incarnano il meglio del meglio del calcio mondiale.



Oltre 75.000 tifosi e alcuni dei più importanti nomi di questa edizione hanno detto la loro e i risultati non lasciano alcun dubbio: il momento #UCLFeeling per eccellenza della UEFA Champions League è il suo inno!

L'inno, conosciuto semplicemente come ‘Champions League’, è stato scritto dal compositore inglese Tony Britten nel 1992, e utilizza elementi del 'Zadok the Priest' di George Frideric Handel. Britten ha detto: "È sempre gratificante quando le stelle della UEFA Champions League esprimono il loro entusiasmo per la mia composizione ma quello che mi rende davvero orgoglioso è che così tanti tifosi di tutto il mondo si siano presi la briga di votare l'inno della UEFA Champions League come momento #UCLfeeling preferito".

La tanto amata musichetta che dà il via alle partite di Champions League ha raccolto oltre il 30% dei voti dei tifosi, ma anche i giocatori si sono detti d'accordo. Thomas Meunier del Dortmund ha detto: "La Champions League è incarnata perfettamente dal suo inno, ovvero da quella musica che i giocatori ascoltano quando sono allineati a centrocampo”.

L'attaccante del Manchester City, Gabriel Jesus, ha aggiunto: “Giocare in Champions League è davvero emozionante per me. Guardo le partite da quando ero piccolo e mi sono sempre immaginato di trovarmi lì. È sempre molto emozionante quando sono nel tunnel prima di entrare in campo o quando ascolto l'inno prima di iniziare la gara".

Classifica votazioni #UCLFeeling dei tifosi

1. Inno della UEFA Champions League – 22.659 voti (30,1%)

2. Le rimonte epiche – 21.435 (28,5%)

3. Guardare in azione i giocatori più forti del mondo – 11.824 (15,7%)

4. Giocate e numeri da sogno – 10.153 (13,5%)

5. Le vittorie degli sfavoriti – 4.604 (6,1%)

6. La pelle d'oca prima della partita – 4.574 (6,1%)

La UEFA offrirà ai tifosi l'opportunità di creare quella sensazione #UCLFeeling e vincere un'esperienza casalinga della finale. I tifosi potranno scegliere tra una serie di premi esclusivi per godersi al meglio la finale di UEFA Champions League.