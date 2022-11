Mbappé, Griezmann, Benzema: chi sono i migliori giocatori francesi della UEFA Champions League?

Più presenze di un calciatore francese in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni incluse)

146: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

115: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)

111: Patrice Evra (Monaco, Man. United, Juventus)

96: Claude Makelele (Nantes, Real Madrid, Chelsea)

89: Franck Ribéry (Bayern)

88: Raphaël Varane (Real Madrid, Man. United)

87: Gaël Clichy (Arsenal, Manchester City, Başakşehir)

87: Antoine Griezmann (Real Sociedad, Atlético Madrid, Barcelona)

87: Mikaël Silvestre (Inter Milan, Manchester United, Arsenal, Bremen)

83: Florent Malouda (Lyon, Chelsea)

Migliori marcatori francesi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni incluse)

Guarda i 60 gol di Karim Benzema in Champions League

86: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

51: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)

40: Kylian Mbappé (Monaco, Paris)

32: David Trezeguet (Monaco, Juventus)

31: Antoine Griezmann (Real Sociedad, Atlético Madrid, Barcelona)

28: Jean-Pierre Papin (Marseille, AC Milan, Bayern)

23: Olivier Giroud (Montpellier, Arsenal, Chelsea, AC Milan)

20: Nicolas Anelka (Arsenal, Real Madrid, Paris, Fenerbahçe, Chelsea, Juventus)

18: Franck Ribéry (Bayern)

17: Michel Platini (St-Étienne, Juventus)

Calciatori francesi con più presenze in competizioni UEFA per club*

Icona della Champions League: Zinédine Zidane

151: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

140: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)

134: Claude Makelele (Nantes, Celta Vigo, Real Madrid, Chelsea, Paris)

132: Mathieu Valbuena (Marseille, Dinamo Moskva, Lyon, Fenerbahçe, Olympiacos)

124: Patrice Evra (Monaco, Man United, Juventus, Marseille)

122: Zinédine Zidane (Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid)

117: Robert Pirès (Metz, Marseille, Arsenal, Villarreal)

117: Franck Ribéry (Marseille, Bayern)

113: Lilian Thuram (Monaco, Parma, Juventus, Barcelona)

110: Hugo Lloris (Lyon, Tottenham)

Migliori marcatori francesi in competizioni UEFA per club*

Il tiro perfetto di Mbappé col Paris

88: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

59: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)

40: Kylian Mbappé (Monaco, Paris)

40: Jean-Pierre Papin (Club Brugge, Marseille, AC Milan, Bayern, Bordeaux)

39: Olivier Giroud (Montpellier, Arsenal, Chelsea, AC Milan)

37: Antoine Griezmann (Real Sociedad, Atlético Madrid, Barcelona)

37: David Trezeguet (Monaco, Juventus)

33: Kevin Gameiro (Strasbourg, Paris, Sevilla, Atlético Madrid, Valencia)

30: Michel Platini (St-Étienne, Juventus)

28: Nicolas Anelka (Paris, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Fenerbahçe, Bolton, Chelsea, Juventus)

28: Wissam Ben Yedder (Sevilla, Monaco)

28: Guillaume Hoarau (Paris, Young Boys)

28: Alexandre Lacazette (Lyon, Arsenal)

Statistiche

La vittoria del Marseille nella Champions League 1993

Club più vincente: Marseille (1 Coppa dei Campioni)

Più partite in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Lyon (148)

Più gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Paris (283)

Prima squadra a giocare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Stade de Reims (vice campione,1955/56)

Prima squadra a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Marseille (1992/93)

*Competizioni UEFA per club: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Europa Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa UEFA Intertoto