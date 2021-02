Riepilogo Champions League: il Siviglia sfodera la sua mentalità europea

Vincitrice della passata UEFA Europa League, il Siviglia è partito in sordina ma ha trovato la quadratura qualificandosi agli ottavi come seconda del girone.



La stagione finora

Highlights (2 mins): Siviglia - Krasnodar 3-2 

Seconda Gruppo E: V4 P1 S1 GF9 GS8

Miglior marcatore: Youssef En-Nesyri (4)

20/10: Chelsea - Siviglia 0-0

28/10: Siviglia - Rennes 1-0 (De Jong 55')

04/11: Siviglia - Krasnodar 3-2 (Rakitić 42', En-Nesyri 69' e 72')

24/11: Krasnodar - Siviglia 1-2 (Rakitić 4', Munir 90'+5')

02/12: Siviglia - Chelsea 0-4

08/12: Rennes - Siviglia 1-3 (Koundé 32', En-Nesyri 45'+2', 81')

La stagione in dieci parole: il Siviglia fatica in Liga ma convince molto in Champions.

L'opinione dei reporter di UEFA.com

Nonostante la pesante sconfitta col Chelsea alla quinta giornata, la squadra di Lopetegui ha dimostrato di meritare un posto agli ottavi che ha conquistato con due giornate d'anticipo. Le due vittorie contro il Krasnodar hanno fatto intravedere quel carattere indomito di una squadra che sa come vincere in Europa (come dimostrato nella passata UEFA Europa League).

Simon Hart, reporter Siviglia

Cosa abbiamo imparato

Guarda la splendida rete di Koundé col Siviglia

Le squadre di UEFA Europa League devono aver tirato un sospiro di sollievo quando i campioni in carica si sono qualificati agli ottavi di UEFA Champions League, considerato il loro feeling particolare con la competizione.

La squadra di Lopetegui ha subito numerosi infortuni in questa stagione, non ultimo in difesa, ma col recupero degli assenti, nessuno andrà volentieri ad affrontarli al Sánchez Pizjuan.

Variazioni alla rosa

Aggiunti: Alejandro Gómez, Tomáš Vaclík, Aleix Vidal

Esclusi: Carlos Fernández, Oussama Idrissi, Javi Díaz, Franco Vázquez, Javi Vázquez

Statistiche

• Con i quattro gol segnati in questa edizione, En-Nesyri è salito al quarto posto nella classifica marcatori di tutti i tempi del club in UEFA Champions League.

Guarda lo splendido gol di Rakitić col Siviglia

• Nel 2-1 contro il Krasnodar alla quarta giornata, Ivan Rakitić ha segnato il gol più veloce di sempre del Siviglia in UEFA Champions League (tre minuti e 52 secondi).

• Munir invece nella stessa partita ha realizzato quello più tardivo (94 minuti e 10 secondi).

Chi è l'allenatore?

Julen Lopetegui, ex Ct della Spagna, è alla seconda stagione a Siviglia e si è rimesso in carreggiata dopo un periodo poco fortunato al Real Madrid. A gennaio ha rinnovato il contratto fino al 2024.