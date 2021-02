Champions League: gli ultimi risultati delle squadre degli ottavi

Le statistiche comprendono tutte le competizioni; il risultato più recente è indicato per primo. Per ultimi risultati e prossimi impegni si intendono le partite di campionato se non diversamente indicato.

Atlético

Ultime sei partite: SPVPVVV

Ultima partita: Atlético - Levante 0-2, 20/02

Prossima partita: Atlético - Chelsea, 23/02, andata ottavi UEFA Champions League

Situazione attuale: 1° in Liga

Chelsea

Ultime sei partite: PVVVVVP

Ultima partita: Southampton-Chelsea 1-1, 20/02

Prossima partita: Atlético - Chelsea, 23/02, andata ottavi UEFA Champions League

Situazione attuale: 5° in Premier League, quarti di finale FA Cup

Lazio

Ultime sei partite: VSVVSVV

Ultima partita: Lazio-Sampdoria 1-0, 20/02

Prossima partita: Lazio - Bayern, 23/02, andata ottavi UEFA Champions League

Situazione attuale: 5° in Serie A

Bayern

Ultime sei partite: SPVVVVVV

Ultima partita: Frankfurt-Bayern 2-1, 20/02

Prossima partita: Lazio - Bayern, 23/02, andata ottavi UEFA Champions League

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, campione Coppa del Mondo per club

Atalanta

Ultime sei partite: VVVPPSV

Ultima partita: Atalanta - Napoli 4-2, 21/02

Prossima partita: Atalanta - Real Madrid, 24/02 (andata ottavi UEFA Champions League)

Situazione attuale: 4° in Serie A, finale Coppa Italia

Real Madrid

Ultime sei partite: VVVVSVS

Ultima partita: Valladolid - Real Madrid 0-1, 20/02

Prossima partita: Atalanta-Real Madrid 24/02 (UEFA Champions League, andata ottavi di finale)

Situazione attuale: 2° in Liga

Mönchengladbach

Ultime sei partite: SPSVPVV

Ultima partita: Mönchengladbach-Mainz 1-2, 20/02

Prossima partita: Mönchengladbach-Man. City, 20/02

Situazione attuale: 8° in Bundesliga, quarti di finale Coppa di Germania

Manchester City

Ultime sei partite: VVVVVVV

Ultima partita: Arsenal - Man. City 0-1, 21/02

Prossima partita: Atalanta - Man. City, 24/02 andata ottavi UEFA Champions League

Situazione attuale: 1° in Premier League, quarti di finale FA Cup, finale Coppa di Lega

Juventus

Ultime sei partite: SSPVVVV

Ultima partita: Porto - Juventus 2-1, 17/02 (andata ottavi UEFA Champions League)

Prossima partita: Juventus-Crotone

Situazione attuale: 6° in Serie A, finale Coppa Italia

Porto

Ultime sei partite: VPPPVV

Ultima partita: Porto - Juventus 2-1, 17/02 (andata ottavi UEFA Champions League)

Prossima partita: Marìtimo-Porto, 22/02

Situazione attuale: 3° in Liga, semifinale Coppa di Portogallo

Dortmund

Ultime sei partite: VPSVVS

Ultima partita: Siviglia - Dortmund 2-3, 17/02 (andata ottavi UEFA Champions League)

Prossima partita: Schalke-Dortmund, 20/02

Situazione attuale: 6° in Bundesliga, quarti di finale Coppa di Germania

Siviglia

Ultime sei partite: SVVVVV

Ultima partita: Siviglia - Dortmund 2-3, 17/02 (andata ottavi UEFA Champions League)

Prossima partita: Osasuna-Siviglia, 22/02

Situazione attuale: 4° in Liga, semifinale Copa del Rey

Paris

Ultime sei partite: SVVVVVS

Ultima partita: Paris-Monaco 0-2, 21/02

Prossima partita: Dijon-Paris, 27/02

Situazione attuale: 3° in Ligue 1, sedicesimi di finale Coppa di Francia

Barcellona

Ultime sei partite: PSVSVVV

Ultima partita: Barcellona - Cádiz 1-1, 21/02

Prossima partita: Barcellona - Elche, 24/02

Situazione attuale: 3° in Liga, semifinale Copa del Rey

Liverpool

Ultime sei partite: SVSSSVV

Ultima partita: Liverpool-Everton 0-2, 20/02

Prossima partita: Sheffield United-Liverpool, 28/02

Situazione attuale: 6° in Premier League

Lipsia

Ultime sei partite: VSVVVVS

Ultima partita: Hertha-Lipsia 0-3, 21/02

Prossima partita: Lipsia-Mönchengladbach, 27/02

Situazione attuale: 2° in Bundesliga, quarti di finale Coppa di Germania