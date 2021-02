I migliori calciatori italiani in UEFA Champions League

Più presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni comprese)

140: Paolo Maldini (AC Milan)

132: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris)

115: Andrea Pirlo (Inter, AC Milan, Juventus)

101: Alessandro Nesta (Lazio, AC Milan)

94: Alessandro Costacurta (AC Milan)

92: Alessandro Del Piero (Juventus)

87: Massimo Ambrosini (AC Milan)

85: Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)

85: Gennaro Gattuso (Rangers, AC Milan)

83: Thiago Motta (Barcellona, Inter, Paris)

Icone della Champions League: Filippo Inzaghi

Più gol in Coppa dei Campioni /UEFA Champions League (qualificazioni comprese)

50: Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan)

44: Alessandro Del Piero (Juventus)

25: Marco Simone (AC Milan, Paris, Monaco)

17: Sandro Mazzola (Inter)

17: Francesco Totti (Roma)

15: Simone Inzaghi (Lazio)

13: Alberto Gilardino (AC Milan, Fiorentina)

12: Lorenzo Insigne (Napoli)

11: Christian Panucci (AC Milan, Real Madrid, Roma)

10: Mario Balotelli (Inter, Man. City, AC Milan, Liverpool, Nice)

10: Enrico Chiesa (Parma, Fiorentina)

10: Vincenzo Iaquinta (Udinese, Juventus)

10: Paolo Rossi (Juventus)

10: Christian Vieri (Juventus, Inter, AC Milan)

Champions League 100 club: Paolo Maldini

Più presenze in competizioni UEFA per club*

174: Paolo Maldini (AC Milan)

167: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris)

139: Andrea Pirlo (Inter, AC Milan, Juventus)

130: Alessandro Del Piero (Juventus)

125: Alessandro Nesta (Lazio, AC Milan)

121: Alessandro Costacurta (AC Milan)

117: Giuseppe Bergomi (Inter)

116: Massimo Ambrosini (Vicenza, AC Milan, Fiorentina)

115: Filippo Inzaghi (Parma, Juventus, AC Milan)

113: Fabio Cannavaro (Napoli, Parma, Inter, Juventus, Real Madrid)

Guarda una classica punizione 'alla Del Piero'

Più gol in competizioni UEFA per club*

70: Filippo Inzaghi (Parma, Juventus, AC Milan)

54: Alessandro Del Piero (Juventus)

38: Alessandro Altobelli (Inter, Juventus)

38: Francesco Totti (Roma)

34: Gianluca Vialli (Sampdoria, Juventus, Chelsea)

33: Marco Simone (AC Milan, Paris, Monaco)

32: Roberto Baggio (Fiorentina, Juventus, AC Milan, Inter, Brescia)

27: Christian Vieri (Torino, Juventus, Atlético de Madrid, Lazio, Inter, AC Milan, Monaco, Fiorentina)

25: Giuseppe Rossi (Manchester United, Parma, Villarreal, Fiorentina, Celta Vigo)

25: Enrico Chiesa (Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio)

Numeri e statistiche

Club con più titoli europei: AC Milan (7 Coppe dei Campioni)

Più partite in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Juventus (285)

Più gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: Juventus (455)

Prima squadra a partecipare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: AC Milan (semifinali,1955/56)

Prima squadra a vincere Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: AC Milan (1962/63)

Gli highlights della finale del 2010: Inter - Bayern 2-0 

• Solo Francisco Gento (6) del Real Madrid ha vinto più Coppe dei Campioni di Alessandro Costacurta e Paolo Maldini, entrambi a quota cinque in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League con l'AC Milan.

• Nessun club italiano è più riuscito a vincere la UEFA Champions League dal 2-0 dell'Inter del 2010 su Bayern Monaco nella finale giocata al Santiago Bérnabeu. La Juventus ha raggiunto la finale due volte da allora ma ha perso prima col Barcellona (nel 2015) e poi col Real Madrid (nel 2017).

*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA