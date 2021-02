Riepilogo Champions League: il Real Madrid inizia male ma vince il girone

Il Real Madrid di Zinédine Zidane ha raggiunto gli ottavi di finale come prima classificata del Gruppo B nonostante la sconfitta iniziale contro lo Shakhtar e il pari in rimonta in casa del Mönchengladbach.



La stagione finora

Highlights (2 min): Real Madrid - Inter 3-2

Prima Gruppo B: V3 P1 S2 GF11 GS9

Miglior marcatore: Karim Benzema (4)

21/10: Real Madrid - Shakhtar 2-3 (Modrić 54', Vinícius Júnior 59')

27/10: Mönchengladbach - Real Madrid 2-2 (Benzema 87', Casemiro 90'+3')

03/11: Real Madrid - Inter 3-2 (Benzema 25', Ramos 33ì, Rodrygo 80')

25/11: Inter - Real Madrid 0-2 (Hazard 7' rig., Hakimi 59' aut.)

01/12: Shakhtar - Real Madrid 2-0

09/12: Real Madrid - Mönchengladbach 2-0 (Benzema 9', 32')

La stagione in dieci parole: dopo un inizio difficile, è tornato a imporsi in Europa.

L'opinione dei reporter di UEFA.com

Non è stata una fase a gironi usuale per i 13 volte campioni che hanno iniziato con un punto in due partite. Nonostante ciò, si sono rimessi in carreggiata ottenendo i risultati sperati per passare il girone da primi della classe. Come sempre, il Real è una squadra da evitare nella fase a eliminazione diretta.

Joseph Walker, reporter Real Madrid

Cosa abbiamo imparato

Highlights (2 min): Real Madrid - Mönchengladbach 2-0

Poco importa se attraversa un periodo difficile, in UEFA Champions League il Real riesce sempre a tirare fuori il meglio di sé. Dopo un inizio da incubo le Merengues sembravano a un passo dall'eliminazione, ma come si dice in Spagna: "El Madrid es el Madrid".

Così gli spagnoli cambiano marcia e vincono il girone. La presenza e influenza di Ramos in squadra non va sottovalutata dato che col capitano o senza, i risultati del Real cambiano completamente.

Modifiche alla squadra

Entrate: Iván Morante, Pablo Ramón

Uscite: Luka Jović, Martin Ødegaard

Una statistica su tutte

• Il Real Madrid si è qualificato alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League in tutte le sue 25 partecipazioni.

Ramos sul traguardo dei 100 gol col Real Madrid

• Sergio Ramos ha segnato il suo 100esimo gol col club nella vittoria di novembre per 3-2 sull'Inter.

• A Mönchengladbach, alla seconda giornata, il Real Madrid ha recuperato due gol fino a vincere o pareggiare una gara di UEFA Champions League per l'ottava volta, doppiando qualsiasi altra squadra (Manchester United, Lyon, Arsenal, CSKA Moskva e Juventus ci sono riuscite quattro volte)

Chi è l'allenatore?

Uno dei calciatori più illustri della sua generazione, la reputazione di Zinédine Zidane da allenatore è altrettanto prestigiosa dopo le tre UEFA Champions League consecutive vinte da tecnico del Madrid. Nel 2018 ha lasciato le Merengues ma l'anno successivo è rientrato alla base per guidare nuovamente i Blancos.