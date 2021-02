Coppa del Mondo per Club: Bayern in finale

La caccia del Bayern al secondo titolo della Coppa del Mondo FIFA per club inizia dopo aver conquistato un posto nella finale di giovedì in Qatar.

Robert Lewandowski sigla una doppietta nella semifinale vinta per 2-0 dalla squadra di Hansi Flick contro gli egiziani dell'Al Ahly di lunedi. I messicani del Tigres UANL attendono i campioni d'Europa nella finale di giovedì alle 19:00 CET.

La squadra tedesca è alla seconda partecipazione alla Coppa del Mondo per club. L'unico precedente risale al 2013, quando la squadra di Josep Guardiola alzò il trofeo a Marrakesh grazie alla vittoria in finale per 2-0 sul Raja Casablanca.

Highlights finale 2020: Paris - Bayern 0-1

I club europei hanno vinto le ultime sette edizioni del torneo, una striscia iniziata proprio dal Bayern nel 2013 e finita con il trionfo del Liverpool nel 2019.

Coppa del Mondo FIFA per club: l'albo d'oro

Real Madrid 4 (2014, 2016, 2017, 2018)

Barcelona 3 (2009, 2011, 2015)

Corinthians 2 (2000, 2012)

AC Milan 1 (2007)

Bayern München 1 (2013)

Internacional 1 (2006)

Internazionale Milano 1 (2010)

Liverpool 1 (2019)

Manchester United 1 (2008)

São Paulo 1 (2005)

Più titoli mondiali per club*

Il Real Madrid ha vinto il trofeo per l'ultima volta nel 2018 Real Madrid via Getty Images

Real Madrid 7 (1960, 1998, 2002; 2014, 2016, 2017, 2018)

AC Milan 4 (1969, 1989, 1990; 2007)

Barcelona 3 (2009, 2011, 2015)

Bayern München 3 (1976, 2001; 2013)

Boca Juniors 3 (1977, 2000, 2003)

Internazionale Milano 3 (1964, 1965; 2010)

Nacional 3 (1971, 1980, 1988)

Peñarol 3 (1961, 1966, 1982)

São Paulo 3 (1992, 1993; 2005)

*Coppa Europea/Sudamericana e Coppa del Mondo FIFA per Club

Coppa del Mondo FIFA per club: vincitori per nazioni

7: Spagna

4: Brasile

2: Inghilterra, Italia

1: Germania

Marcatori europei nella Coppa del Mondo FIFA per club

Cristiano Ronaldo ha vinto la sua prima Coppa del Mondo per club nel 2008 Getty Images

7: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)



6: Gareth Bale (Real Madrid)



5: Lionel Messi (Barcelona), Luis Suárez (Barcelona)



3: Nicolas Anelka (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Wayne Rooney (Manchester United)



2: Adriano (Barcelona), Peter Crouch (Liverpool), Roberto Firmino (Liverpool), Quinton Fortune (Manchester United), Raúl González (Real Madrid), Filippo Inzaghi (AC Milan), Pedro Rodríguez (Barcelona), own goals

1: Jonathan Biabiany (Internazionale), Sergio Busquets (Barcelona), Nicky Butt (Manchester United), Dante (Bayern München), Deco (Barcelona), Samuel Eto'o (Internazionale), Cesc Fàbregas (Barcelona), Darren Fletcher (Manchester United), Geremi (Real Madrid), Steven Gerrard (Liverpool), Mario Götze (Bayern München), Eidur Gudjohnsen (Barcelona), Xavi Hernández (Barcelona), Fernando Hierro (Real Madrid), Isco (Real Madrid), Kaká (AC Milan), Naby Keïta (Liverpool), Seydou Keita (Barcelona), Marcos Llorente (Real Madrid), Mario Mandžukić (Bayern München), Rafael Márquez (Barcelona), Juan Mata (Chelsea), Maxwell (Barcelona), Diego Milito (Internazionale), Luka Modrić (Real Madrid), Fernando Morientes (Real Madrid), Alessandro Nesta (AC Milan), Goran Pandev (Internazionale), Franck Ribéry (Bayern München), Ronaldinho (Barcelona), Sávio (Real Madrid), Clarence Seedorf (AC Milan), Dejan Stanković (Internazionale), Thiago Alcántara (Bayern München), Fernando Torres (Chelsea), Nemanja Vidić (Manchester United), Dwight Yorke (Manchester United), Javier Zanetti (Internazionale)