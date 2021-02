Riepilogo Champions League: il Mönchengladbach sorprende tutti

L'impavido Mönchengladbach di Marco Rose è stato la rivelazione della fase a gironi che ha superato a sorpresa piazzandosi dietro il Real Madrid ma davanti Shakhtar e Inter.



La stagione finora

Gli highlights (2 min): Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk 4-0

Secondo Grupp B: V2 P2 S2 GF16 GS9

Miglior marcatore: Alassane Pléa (5)

21/10: Inter - Mönchengladbach 2-2 (Bensebaini 63' rig., Hofmann 84')

27/10: Mönchengladbach - Real Madrid 2-2 (Thuram 33' e 58')

03/11: Shakhtar - Mönchengladbach 0-6 (Pléa 8', 26' e 78', Bondar 17' aut., Bensebaini 44', Stindl 65')

25/11: Mönchengladbach - Shakhtar 4-0 (Stindl 17' rig., Elvedi 34', Embolo 45'+1', Wendt 77')

01/12: Mönchengladbach - Inter 2-3 (Pléa 45'+1' e 76')

09/12: Real Madrid - Mönchengladbach 2-0

La stagione in dieci parole: una formazione molto prolifica che affronta qualsiasi squadra senza paura.

L'opinione dei reporter di UEFA.com

La storia è stata scritta a Madrid alla sesta giornata nonostante la sconfitta. Alla terza partecipazione in UEFA Champions League, il Gladbach ha centrato la qualificazione in un girone di ferro grazie a un calcio spumeggiante e spregiudicato. Nonostante una qualificazione conquistata sul filo del rasoio contro ogni aspettativa e grazie al risultato favorevole nella sfida tra Inter e Shakhtar, i tedeschi hanno meritato ampiamente gli ottavi di finale.

James Thorogood, reporter Mönchengladbach

Cosa abbiamo imparato

Highlights (2 min): Real Madrid - Mönchengladbach 2-0 

Superare questo girone di ferro è stato un gran risultato, ma la squadra di Marco Rose ha sofferto la mancanza di esperienza a questo livello, subendo dei pareggi allo scadere nelle prime due partite e poi crollando mentalmente alla sesta giornata.

Le lezioni sono state imparate in vista degli ottavi ma adesso non bisogna più ripetere gli errori del passato. La squadra deve giocare secondo i dettami del suo tecnico e deve affrontare ogni partita come se non avesse nulla da perdere. La formazione tedesca non può essere sottovalutata nonostante sia all'esordio nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

Variazioni alla rosa

Aggiunti: Julio Villalba

Esclusi: László Bénes

Statistiche

• Con il 6-0 contro lo Shakhtar alla terza giornata, il Mönchengladbach ha eguagliato la sua vittoria esterna più ampia di sempre in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: il 6-0 precedente era stato quello contro l'EPA Larnaca a settembre 1970, alla prima gara nel torneo.

Highlights: Shakhtar - Mönchengladbach 0-6 

• Tra le squadre degli ottavi, solo il Porto (42,5%) ha avuto meno possesso del Gladbach (44,7%) nella fase a gironi.

• Tutti partecipano alla manovra offensiva; il Gladbach ha avuto otto marcatori e sette assistman diversi nella fase a gironi.

Chi è l'allenatore?

Difensore nel Mainz di Jürgen Klopp, Marco Rose pratica un calcio dinamico. La sua squadra ha ben impressionato in questa stagione e mezza con lui in panchina.