Riepilogo Champions League: Manchester City

Imbattuto nella fase a gironi, il Manchester City ha una tradizione positiva agli ottavi di finale di UEFA Champions League.



La stagione finora

Prima Gruppo G: V5 P1 S0 GF13 GS1

Miglior marcatore: Ferran Torres (4)

21/10: Man. City - Porto 3-1 (Agüero 20' rig., Gündoğan 65', Ferran Torres 73')

27/10: Marseille - Man. City 0-3 (Ferran Torres 18', Gündoğan 76', Sterling 81')

03/11: Man. City - Olympiacos 3-0 (Ferran Torres 12', Jesus 81', João Cancelo 90')

25/11: Olympiacos - Man. City 0-1 (Foden 36')

01/12: Porto - Man. City 0-0

09/12: Man. City - Marseille 3-0 (Ferran Torres 48', Agüero 77', Álvaro 90' aut.)

La stagione in dieci parole: stranamente poco costante in Premier, come sempre travolgente in Europa.

L'opinione dei reporter di UEFA.com

Il City si è qualificato come primo del girone per la quarta stagione consecutiva, e ci è riuscito in scioltezza e con due giornate d'anticipo. Guardiola ha blindato una difesa che non subisce gol da quattro partite consecutive, migliorando un aspetto che in passato era costato caro al City nella competizione, grazie anche agli inserimenti di Rúben Dias e Ferran Torres. Detto questo, la squadra deve migliorare sotto porta perché costruisce tanto ma segna meno di quanto potrebbe.

Simon Hart, reporter Man. City

Cosa abbiamo imparato

Highlights (2 min): Marseille - Manchester City 0-3

I detrattori potrebbero dire che il City non è capitato in un girone particolarmente difficile. Sulla carta una spanna sopra i gli avversari del proprio gruppo, il City è stata la squadra ad aver subito meno falli di tutti nella fase a gironi con appena 40 complessivi a favore e sette calci d'angolo concessi. Pep Guardiola può essere soddisfatto di aver evitato patemi nel girone e del fatto che tutti i gol fatti siano stati ben distribuiti. Ferran Torres è stato il miglior marcatore della squadra con quattro reti, anche se nessuna di queste è stata decisiva.

Variazioni alla rosa

Aggiunti: nessuno

Esclusi: Taylor Harwood-Bellis, Cieran Slicker

Statistiche

• Il City ha avuto la miglior difesa di questa fase a gironi, a fronte di un solo gol subito.

• La squadra di Guardiola ha pareggiato 0-0 in UEFA Champions League per la prima volta dopo 59 partite nella sfida della quinta giornata in casa del Porto. Il precedente pareggio a reti bianche del tecnico è stato a febbraio 2015 da allenatore del Bayern contro lo Shakhtar Donetsk.

I gol memorabili del Manchester City in Champions League

• Ferran Torres (20 anni e 248 giorni) è diventato il terzo più giovane calciatore a segnare in quattro partite consecutive di UEFA Champions League, dopo Kylian Mbappé (18 anni e 120 giorni) ed Erling Braut Haaland (19 anni e 107 giorni), quando è andato a segno contro l'Olympiacos nella terza giornata.

Chi è l'allenatore?

In 11 stagioni da allenatore, Pep Guardiola ha vinto otto campionati, anche se l'ultimo dei suoi due trionfi UEFA Champions League risale al 2011.